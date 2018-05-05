國民黨新北大團結 侯友宜、周錫瑋初選後首公開同框

2018-05-05 11:26

〔記者賴筱桐／新北報導〕國民黨大團結！

國民黨新北市長參選人侯友宜今天拜會前台北縣長周錫瑋，兩人在初選階段針鋒相對，今天是初選結束後首度公開同台，國民黨主席吳敦義、新北市長朱立倫、新北市議會議長蔣根煌全程陪同，展現藍營團結氣勢，在場人士高喊、「凍蒜」，誓言年底贏回新北市、贏回台灣。

吳敦義表示，國民黨透過公平、公正的初選機制，選出新北市長候選人侯友宜，周錫瑋也在初選結束後，展現最佳風度，全心全力支持侯友宜順利當選，為民主政治樹立良好典範，成為黨內初選的標竿，希望國民黨提名的優秀候選人能夠光榮當選，確保國民黨在全國第一大執政的直轄市新北市能夠勝選。

朱立倫指出，他感謝周錫瑋在台北縣長任內奠定良好的基礎，讓他能夠一棒接一棒，延續市政工作，現在他要把棒子交給侯友宜，為新北市繼續打拚。他說，國民黨在改革及轉型，以民主方式歡迎同志參與選舉，只要初選結束，國民黨就是團結的開始。

侯友宜表示，謝謝周錫瑋在過去7年對市政默默支持，協助朱立倫任內政績不斷發揚光大，他也感謝周在初選過程中，提供許多意見及對市政想法的願景，給予他鼓勵，初選結束後，周在第一時間展現大團結風度，他強調，「沒有周縣長，就沒有侯友宜」。