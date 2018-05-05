綠營恐不禮讓 柯P：比藍綠更重要的是黑白

2018-05-05 11:08

〔記者黃建豪／台北報導〕年底台北市長選舉，民進黨已傾向不禮讓現任市長柯文哲。對於未來恐面臨藍綠夾殺，柯文哲今談論是否還認為綠營是盟友，稱從盟友到絕對的敵人，中間還是要有很關鍵的「光譜」。至於是否還會自稱是「墨綠」？柯則稱，比藍綠更重要的是黑白。

柯文哲上午出席社區大學20週年博覽會時，期間接受媒體受訪時，談論民進黨將不再禮讓的回應。柯文哲僅重申，他每天聽到的都不一樣，所以他還是一樣，每天把自己的事情做好就好。面對藍綠夾殺，柯文哲則稱，每天生活都很辛苦，該怎麼做就怎麼做，不然有更好的建議嗎？

對於此結果，日前民進黨秘書長洪耀福，綠營是否已事前告知？柯文哲說，沒有啦，當時只是交換一下意見，他們有他們的考量，「我跟他們說，我都尊重你們。」至於當時有沒有交換條件？柯則否認稱，都還沒開始談，交換什麼條件。

而就民進黨議員高嘉瑜認為，若不禮讓柯文哲，綠營恐流失淺綠選票一事。柯文哲此時已耐不住性子，忍不住抱怨，「唉唷，沒有其他題目可以問嗎？這個就是這樣，這也是國家的問題，好像除了選舉，沒有其他事可以做。」

媒體稍後則問及，對於管中閔事件的發言，是否為惹怒民進黨的關鍵？柯文哲也說，他也知道在談合作期間，應該要怎樣做，但他還是覺得，怎麼做比較對、該講還是要講，這就是外科醫生的務實個性，他發現，人在第一次講的話最接近事實，所以他當時就說過，讓管中閔上去會有爭議，但不上去併發症更高，難道不是這樣嗎？

媒體追問，認為綠營還是盟友嗎？柯文哲回應，其實盟友很多種，不要幻想人家百分之百支持你，從盟友到絕對的敵人，中間還是要有很關鍵的光譜，所以盡量爭取善意。