軍方射擊訓場睦鄰經費2.1億 台南4000萬再居冠

軍方在全台10個縣市設有武器訓場，並對位在實彈射擊危險影響區域的鄉鎮，提供睦鄰經費的捐助。圖為參與實彈射擊的官兵。（資料照）

2018-05-05 10:37

〔記者羅添斌／台北報導〕軍方在全台10個縣市設有武器訓場，並對位在實彈射擊危險影響區域的鄉鎮，提供睦鄰經費的捐助，根據軍方最新出爐的報告指出，國軍今年度捐助各縣市的睦鄰經費中，在總額部分以台南市居冠，達到4000萬元，另在較去年額度增加最多的縣市，則是屏東縣，較去年增加達到1200萬元。

軍方官員今天指出，國軍是在民國94年起，對位在國軍主要武器訓場，實彈射擊危險影響區域，依實彈射擊造成人民生活影響程度，酌予捐助睦鄰經費，委由地方政府辦理，藉以改善相關生活設施，促進地方發展。

他表示，國軍在106年度的整體睦鄰經費，共計編列1億9500萬元，107年則編列2億1千600萬元，共計捐助10個縣市（30個鄉鎮）。

在對10個縣市的捐助經費總額上，官員說，去年及今年都是台南市最多，額度達到4000萬元，新竹縣居次，去年及今年額度均為3400萬元。

屏縣多了1200萬 增額最高

在較去年額度增加最多的縣市部分，官員說，屏東縣今年增加1200萬元，今年額度達到約1800萬元，是10個縣市當中增加數額最多的縣市。

官員解釋說，屏縣睦鄰經費額度的增加，在於新增了三射坪射擊陣地，這部分就獲核定補助牡丹鄉400萬及滿州鄉200萬元；另外，枋山及獅子鄉因環境監測值增加，致睦鄰經費的核定等級調高，各調高增加300萬元。