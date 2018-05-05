陳金德另有行程 宜縣綠營雙「陳」2會暫緩

2018-05-05 08:58

［記者林敬倫／宜蘭報導］宜蘭縣代理縣長陳金德與立委陳歐珀雙「陳」會後，原先要營造的大團結氛圍，因正國會助理放話，合作儼然破局，民進黨宜蘭縣黨部主委林進財，將再舉辦雙「陳」2會，原先時間訂在下週四，但因陳金德已有行程，時間點還要另訂，會面暫緩。

3日的雙「陳」會，結論是要團結贏得選戰。沒想到當晚，正國會助理透過媒體放話，說陳金德臨時更改會面地點，還突襲找了10幾名幕僚與會，根本是讓陳歐珀「穿小鞋」，這場會面是「鴻門宴」，隔天，除陳金德幕僚發聲明澄清，議長陳文昌更認為，正國會此舉完全無助黨的團結，陳金德是「好心被雷親」。

由於會後不但沒有團結氛圍，黨還形同分裂，合作儼然破局，林進財昨出面指責該正國會助理，不該放話造成雙「陳」的誤會，下週四將邀請雙「陳」再會，並請該正國會女助理到場說明。

不過，陳金德今日上午前往礁溪鄉龍潭湖，出席地方稅務局舉行的「107年度繳納房屋稅宣導活動」，他受訪時指出，下週四已有行程，暫時沒有雙「陳」會，會先跟林進財討論，確認一些細節後，再來安排會面。

林進財表示，會再跟陳金德與陳歐珀協調會面時間，這次會面也會力邀當天有與會的其他人，除要化解誤會，也要針對下屆縣黨部主委選舉的細節做討論，希望能盡快有結論。

民進黨宜蘭縣黨部2018年第17屆主任委員選舉，現階段有醫師黃建財與宜蘭縣副縣長黃適超2人登記參選，預計27日進行黨員投票。