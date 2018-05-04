中監不准上台 阿扁自備「階梯」120萬賣出勇哥

凱達格蘭基金會4日舉辦13週年感恩餐會，前總統陳水扁出席，在工作人員攙扶下，站上自備的「階梯」，向全場貴賓揮手致意。（記者黃耀徵攝）

2018-05-04 21:34

〔記者蘇芳禾／台北報導〕前總統陳水扁今晚（4日）出席凱達格蘭基金會感恩募款餐會，台中監獄要求「不上台」、「不演講」、「不談及政治」、「不接受媒體採訪」，不過，陳水扁出奇招，不僅自備小階梯，還站上小階梯介紹「台灣勇哥」造型的雕像，這隻「台灣勇哥」最後以120萬元拍賣出去，陳水扁也在階梯上，向在場支持者敬酒表達感謝。

陳水扁先在五樓會場站上小階梯，向五樓的支持者敬酒，接著到六樓主舞台前，再度站上階梯，拿起麥克風，開始談起他的狗「勇哥」。陳水扁拜託大家，不要讓勇哥漏氣，讓阿扁沒面子，希望大家支持「新勇哥物語」，讓他繼續寫下去。

最後，勇哥的銅塑像以120萬元拍賣出去，得標者為冠淳科技董事長李中興。而今天凱達格蘭基金會總共席開170桌，每桌認購價至少5萬元。

幕僚指出，陳水扁站上的是「階梯」，且扁拿麥克風並非演講，而是「介紹勇哥生平」。

陳水扁於晚間8點40分左右，在前行政院長游錫堃、前副總統呂秀蓮、民進黨立法院黨團總召柯建銘、民進黨立委高志鵬等人的陪同下步出會場。

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「台灣勇哥」銅塑像最後以120萬元拍賣出去，得標者為冠淳科技董事長李中興。（擷取自「新勇哥物語」臉書）