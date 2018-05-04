言論引發斷交？賴揆：不一定要接受中國的理由

2018-05-04 21:08

〔記者曾韋禎／台北報導〕多明尼加1日宣布與中國建交，並我與斷交。國民黨立委競相指責這是行政院長賴清德不斷講台獨所致，賴揆重申，併吞台灣是中國的國家政策與陽謀，我們不一定要接受中國所說的理由。

賴清德多次在立法院因國民黨立委的詢問，表明自己是主張台獨的政治工作者，但也請國民黨立委不必再就此提問，「你們問我當然要回答。」相關言論在3、4月間引發中國官媒與中國國台辦輪番嚴辭批判。

在多明尼加與台灣斷交後，國民黨與部分親中媒體接連質疑，這是中國給「賴清德們」的懲罰；國台辦則對此重申一中原則。

賴揆今受邀赴立法院報告能源政策。國民黨立委王育敏詢問，多明尼加的斷交，是否因其言論而加速中國對台灣的打壓？繼前總統陳水扁之後，成為新的麻煩製造者。

賴揆表示，他已對此公開回應過，這不是總質詢，不便離題。不過在王育敏的堅持下，賴揆重申，併吞台灣是中國的國家政策與陽謀，他們封鎖台灣的國際空間、挖我邦交國也不是一天、兩天的事。

王育敏要求賴揆注意發言，因為這種發言不會為台灣帶來更好的外交空間。賴揆回覆，其實我們不一定要接受中國的理由。

國民黨立委曾銘宗也詢問，台獨的政治工作者，是理念，還是實際在推動的想法？賴揆表示，他的政治理想不會改變，但已經在國會報告過，就不必重複了。

曾銘宗批評，賴在外也自稱是台灣的行政院長，還把中國大陸改稱台灣。

賴揆答覆，那是一段台南市政府錄製給日本的短片；我們與日本交流時，對方就稱我們為台灣。賴揆也表示，他向來都稱之為中國，至於總統府怎麼稱呼，他不便評論。

賴揆指出，依據民進黨的台灣前途決議文，台灣是主權獨立的國家，現在的名字是中華民國，與中華人民共和國互不隸屬。他現在就是中華民國的行政院長。