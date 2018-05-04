國民黨出售舊中央黨部大樓 黨產會將追徵11.4億元

國民黨舊中央黨部所在國有土地及建物，被國民黨「借、佔、租、買」淪為黨產後，再以23億元轉售給張榮發基金會。（資料照）

2018-05-04 21:01

〔記者陳鈺馥／台北報導〕國民黨舊中央黨部所在國有土地及建物，被國民黨「借、佔、租、買」淪為黨產後，再以23億元轉售給張榮發基金會，行政院黨產會將在5月22日召開「國民黨舊中央黨部追徵案」聽證會，針對不當利得追徵11.4億元。

黨產會調查報告出爐，本次聽證會有二大爭點，要釐清舊中央黨部是否為國民黨以違反政黨本質，或其他悖於民主法治原則所取得「不當取得財產」；第二、倘係為國民黨不當取得的財產，因系爭土地及原建物業已移轉他人所有，應否追徵其價額，價額應如何計算？

調查報告揭露，針對出售給張榮發基金會未付的1億元尾款，張榮發基金會首度正式行文告知黨產會，該尾款是當初與國民黨就舊中央黨部土地、建物與華夏大樓（原中央日報八德大樓）包裹買賣之約定，必須要國民黨履行出售華夏大樓約定後，始有清償尾款義務，因國民黨未履行買賣，付款條件未成就，而無付款義務。

據了解，2006年前總統馬英九擔任黨主席任內出售舊中央黨部，當時外界曾傳聞，國民黨有口頭承諾將華夏大樓，優先出售給張榮發基金會，但國民黨事後反悔改賣給中影的買家郭台強，張榮發行文回函黨產會證實此一傳言。

黨產會表示，前國民黨主席馬英九任內出售舊中央黨部交易案，台北地檢署現正偵辦有無賤賣黨產，本次聽證會聚焦在國民黨當年如何「借用、佔用、賤租、低購」一連串不法過程，未來若認定不當黨產，扣除改建費用後，將向國民黨追徵11.4億元。