神不知鬼不覺 璩美鳳搶到阿扁身旁

凱達格蘭基金會4日舉辦13週年感恩餐會，前總統陳水扁出席，統促黨發言人璩美鳳會中突然出現在阿扁身邊。（記者黃耀徵攝）

2018-05-04 20:48

〔記者蘇芳禾／台北報導〕達格蘭基金會昨天舉行十三週年感恩募款餐會，統促黨發言人璩美鳳日前放話要來參加餐會，主辦單位嚴陣以待，派出娘子軍準備把璩美鳳擋在門外，結果在前副總統呂秀蓮上台致詞時，璩美鳳突然出現，還突破重重工作人員，就坐到陳水扁旁邊，所有人都嚇了一跳，隨即被工作人員勸離。

呂秀蓮前副總統致詞時，璩美鳳突然現身會場主桌旁，蹲在扁身邊向扁敬酒，現場大螢幕播出，也引發若干騷動，雖有人喊「不要來作秀」「不歡迎妳」、「這裏不是妳的場子」、「噁心」，但氣氛大致平和，璩美鳳隨即在會場外受訪。

璩美鳳受訪表示，他跟阿扁走差不多的「安全通道」進來，完全自己一個人單槍匹馬，「再怎麼說也是人民一票一票選出來的領導人」。她敬阿扁一杯水，也希望化解所有誤解，為台灣打拚，把所有仇恨放一邊，老百姓的聲音放中間。

璩美鳳說，她認為阿扁是極綠的、是深綠的，他可能是大陸感覺最麻煩的，可是兩岸之間要縫補，就是必須要深綠的來擔當起這樣很好的角色，因為真正的朋友不需要談判，深藍的直接牽手當好朋友就好了，可是只有真正的敵人需要好好謹慎地談判，要為台灣帶來福利，台灣現在其實統獨沒有那麼困難，也沒有多大爭議，真正只是仇恨的問題。

璩美鳳說，阿扁的回應很友善，不過因為背景音樂很大聲，所以她認為阿扁的回應是「可以討論」。她認為，國共都可以牽手，兩岸也可以牽手，任何問題都能融解。

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