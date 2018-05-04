馬英九跑去台大挺管 模範勞工表揚大會遲到20分鐘…

馬英九到台大參加挺管活動（見圖），以致出席中華民國全國總工會「模範勞工表揚大會」大遲到20分鐘。（記者吳柏軒攝）

2018-05-04 20:46

〔記者廖千瑩／台北報導〕勞動部長許銘春今天（4日）出席中華民國全國總工會「模範勞工表揚大會」頒獎典禮時，除了肯定勞工的付出，還表示未來也將推動勞動三大立法計畫；至於前總統馬英九則是先趕赴台大校園聲援「新五四運動」，遲到20分鐘才趕到頒獎典禮現場。

馬英九今天一上台就先口誤，把在場來賓、同黨立法院委員曾銘宗講成「曾宗銘」，經旁人提點後，趕緊更正為「曾銘宗」。馬英九說，他遲到了20分鐘，是因為他剛才在台大校園，因教育部否決管中閔教授當選台大校長的身分，也引起台大老師、同學跟校友公憤，今天同學舉行相關活動他特別參加，才會遲到，也向大家致歉。

馬英九頒獎後步出會場，記者趨前詢問，教育部駁回台大準校長管中閔的遴選結果，他的看法為何？馬英九說，他要講的剛剛在台大都講完了，接著匆匆離開會場。

全國總工會今天舉辦一年一度模範勞工表揚大會，肯定120名來自全國各縣市總工會、各行業全國聯合會及企業工會聯合會評選出的模範勞工代表，包括許銘春、前總統馬英九等人都到場致詞，肯定勞工的付出。許銘春說，全國總工會一直積極國際勞工事務參與，在政府外交艱難之際，也讓台灣在國際能見度上被看見。

勞動部長許銘春今天出模範勞工表揚大會，肯定勞工付出。（記者廖千瑩攝）

前總統馬英九（右三）4日出席中華民國全國總工會五一勞動節模範勞工表揚大會。（記者羅沛德攝）