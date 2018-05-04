血汗警察！每月加班時數上限100小時 比勞工多2倍

2018-05-04 20:33

〔記者賴筱桐／新北報導〕血汗警察？年底選戰將近，警察勤務更加繁重，但付出辛勞與薪資卻不成比例。新北市議員劉哲彰今天（4日）在議會質詢指出，勞工平均每月加班時數上限為46小時，警察加班時數上限則為100小時，比勞工高出2倍，明顯過勞，但加班費可能比勞工低，期盼市府向中央爭取降低超勤時數、調高加班費。

劉哲彰指出，依據「警察機關外強員警超勤加班費核發要點」，警察超勤時數每月上限100小時，比勞工的每月平均46小時高出2倍，加班費最高只能領取1萬7000元，但加班費是用本俸計算，基層員警就算加班滿100個小時，也領不到1萬7000元，人民保母成了「血汗」警察！

劉哲彰說，2017年新北市警察超時服勤總時數為545萬8883小時，超勤加班費核發近10.6億元，平均每小時加班費僅194元，若與勞工最低時薪140元的加班費比較，加班超過3小時，每小時為232.4元。他說，警察付出的辛勞與薪資不成正比，甚至不如勞工，他要求市府向中央爭取調降警察的超勤時數，提高加班費。

新北市警察局長胡木源回應，加班費核發標準為中央訂定，全國一體適用，以警察每月22個工作日計算，假設每天加班4小時，每月最多88小時，除非有特殊勤務，否則加班至100小時的情況極少，他會把基層心聲向中央反映。