柯P找舊識接蔡壁如工作 議員批「近親繁殖」

2018-05-04 20:08

〔即時新聞／綜合報導〕台北市長柯文哲去年底將心腹蔡壁如調離市長室主任一職，近日傳出新的辦公室主任將由柯的高中同學李文宗接手，舊識劉漢如則會擔任隨行機要秘書，不過因兩人都是政壇圈外人，議員質疑柯此舉完全是為了選舉考量，甚至批評這根本是「近親繁殖」，對於新幕僚能帶來多少助益相當存疑。

綜合媒體報導，在將蔡壁如調離市長室主任一職後，目前傳出柯文哲已延攬2名舊識進入市府，5月份到職，外傳李文宗來自科技業，原本在矽格股份有限公司擔任董事，在商界頗負盛名；劉漢如則是曾在藥廠任職，外界分析，柯此舉除是為了接下來的選舉，也跟柯「找不到人」有關。

柯文哲今天上午出席觀光博覽會台北館開幕時接受媒體聯訪，針對外界說法，柯文哲未正面回應，僅表示李文宗其實很早就要來府內工作了，「只是要換工作也要花幾個月的時間」，至於劉漢如則是她自己說想來試試看。之後媒體也在市府12樓堵訪李文宗與蔡壁如兩人，不過李錦快步離去並未發言，蔡壁如則是向大家介紹新任的柯文哲辦公室主任。

針對有媒體詢問蔡，是否個性沒有比李文宗圓融，蔡僅笑笑說是，其他則不願多談。柯文哲在受訪時則提及，蔡壁如的個性太硬，不太適合處理外面的關係，因此改讓她處理內部事務；至於外部的關係「就換我自己這個最信任的同學來做」。

《蘋果日報》報導，針對柯找來兩位舊識入府任職，議員許淑華質疑，兩位新幕僚完全不熟悉市政，找來完全是為了選舉，幫他處理人際關係和民間組織連結，質疑柯心中已放掉市政工作，完全以選舉為目的。議員戴錫欽則說，柯這幾年的作為已讓人才不敢走到他身邊，所以只能「近親繁殖」。不過對於新幕僚能帶來多少助益，戴則表示相當存疑。