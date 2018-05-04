深澳還是節電？ 高志鵬：若公投選擇蓋電廠就下台

2018-05-04 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高志鵬今天（4日）在立法院質詢時，針對深澳燃煤電廠擴建案指出，他相信若舉行公投，人民不會選擇深澳電廠，並稱若大家選擇深澳電廠，那他願意下台。

深澳電廠爭議持續延燒，高志鵬日前曾舉辦公聽會，呼籲中央懸崖勒馬，他在會中也質疑，台電的區域供電平衡、污染評估等數據不精準，蓋深澳電廠「真的有必要嗎？」

綜合媒體報導，高志鵬今天在立院質詢行政院長賴清德時指出，選擇核電或燃煤，就像是砒霜和毒藥二選一，他希望賴清德嚴正宣示，民進黨絕對不會逼人民在核電和燃煤之中二選一。高志鵬也說，他支持用節能取代深澳電廠，並相信，若讓人民在深澳和節電之間二選一，大家不會選擇深澳電廠，假如人民選擇深澳電廠，那他會自己（辭職）下台。

高志鵬也指出，深澳電廠預計2025年才能運轉，如果把蓋深澳電廠的新台幣1000億元用來推動節電，推估到2025年也可以累積節電200億度。若用來投資相關產業、補助設備汰換，也可以帶動1580億以上的投資。他也直言，深澳電廠是一座肯定賠本的電廠，因為根據台電的擴建計畫書，要到2049年才能回本，但台灣要達到溫室氣體減量法的減碳目標，在2045年就需要淘汰燃煤發電，等於是肯定是虧錢賠本，又讓人民賠上健康。