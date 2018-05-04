深澳還是節電？ 高志鵬：若公投選擇蓋電廠就下台

2018-05-04 21:08

〔即時新聞／綜合報導〕民進黨立委高志鵬今天（4日）在立法院質詢時，針對深澳燃煤電廠擴建案指出，他相信若舉行公投，人民不會選擇深澳電廠，並稱若大家選擇深澳電廠，那他願意下台。

深澳電廠爭議持續延燒，高志鵬日前曾舉辦公聽會，呼籲中央懸崖勒馬，他在會中也質疑，台電的區域供電平衡、污染評估等數據不精準，蓋深澳電廠「真的有必要嗎？」

綜合媒體報導，高志鵬今天在立院質詢行政院長賴清德時指出，選擇核電或燃煤，就像是砒霜和毒藥二選一，他希望賴清德嚴正宣示，民進黨絕對不會逼人民在核電和燃煤之中二選一。高志鵬也說，他支持用節能取代深澳電廠，並相信，若讓人民在深澳和節電之間二選一，大家不會選擇深澳電廠，假如人民選擇深澳電廠，那他會自己（辭職）下台。

高志鵬也指出，深澳電廠預計2025年才能運轉，如果把蓋深澳電廠的新台幣1000億元用來推動節電，推估到2025年也可以累積節電200億度。若用來投資相關產業、補助設備汰換，也可以帶動1580億以上的投資。他也直言，深澳電廠是一座肯定賠本的電廠，因為根據台電的擴建計畫書，要到2049年才能回本，但台灣要達到溫室氣體減量法的減碳目標，在2045年就需要淘汰燃煤發電，等於是肯定是虧錢賠本，又讓人民賠上健康。

  • 民進黨立委高志鵬今日在立法院質詢時針對深澳燃煤電廠擴建案指出，他相信若舉行公投，人民不會選擇深澳電廠，並稱若大家選擇深澳電廠，那他願意下台。（資料照）

    民進黨立委高志鵬今日在立法院質詢時針對深澳燃煤電廠擴建案指出，他相信若舉行公投，人民不會選擇深澳電廠，並稱若大家選擇深澳電廠，那他願意下台。（資料照）

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