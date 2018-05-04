前瞻釋憲案不受理 藍轟大法官斯文掃地

2018-05-04 19:14

〔記者鄭鴻達／台北報導〕國民黨、親民黨共38名立委，先前針對「前瞻基礎建設計畫」第一期預算聲請釋憲，但因未達門檻等因素，不為大法官所受理。立法院國民黨黨團首席副書記長曾銘宗痛批，大法官自我矮化、斯文掃地，再多司法改革也喚不起民眾對司法的一點信心；民進黨團幹事長何欣純強調此預算的推動符合程序，並呼籲朝野立委一起好好監督計畫的推動與預算的執行。

「前瞻基礎建設計畫」第一期特別預算1071億元，引發國民黨、親民黨38名立委質疑其合法性，並於去年9月向司法院提出釋憲案繫暫時處分，主張「前瞻基礎建設特別條例」違憲，但大法官今早做出不受理的決議。

大法官會議審查該案後發現，前瞻條例的二讀程序時，連署人之一的親民黨立委高金素梅並未參與表決；另，在前瞻預算多次審查表決中，反對立委總數皆不滿38人，因不符規定而決議不受理，急速處分也予以駁回。

曾銘宗表示非常遺憾，並說司法是正義最後的一道防線，大法官應超脫於行政、立法之外，要獨立、專業且沒色彩地去檢視憲法爭議，但這次以小細節去駁回，是大法官自我矮化、斯文掃地，自甘為民進黨的附隨組織。

曾銘宗痛批，對此結果他們不接受，也表達嚴正抗議，這證明民眾對於司法信任度這麼低，其來有自，如此再多的司法改革，也喚不起民眾對司法的一點信心。

何欣純表示，大法官會議以程序為由不受理，其實就是黨團一直以來所強調的，就是有按照議事等程序審查前瞻條例及推動計畫預算，反而是國民黨等在野黨的杯葛、反對沒按照程序，才因此被大法官會議駁回。

何欣純強調，無論哪黨執政，為了解決民生問題，都曾推動特別預算及計畫，這是該做的政策方向，呼籲朝野再次合作，讓計畫更落實地執行，也歡迎在野黨嚴格監督，黨團也會好好監督執政團隊，因為這攸關全民福祉。