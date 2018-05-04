誇大綠能稅收？ 彰議員諷極機密不能說…

彰化縣政府以開發綠能創造地方稅收自豪。（記者張聰秋攝）

2018-05-04 20:16

〔記者張聰秋／彰化報導〕不能說的秘密？彰化縣政府以開源離岸風機「綠金」感到自豪，不過，多位縣議員今輪番砲轟，質疑縣府縣府過度渲染綠能稅收挹注地方財源，讓民眾誤解還以為縣府真的很會賺錢，其實不然；有議員更諷刺縣府作為，形同把稅收視為「極機密」，不敢實說。

議會今開定期會，縣議員白玉如、曹嘉豪、張春洋、張東正等人共同質詢，彰濱外海離岸風機風力發電，能為彰化縣帶來的稅收效益，是否真能讓恢復辦理綠能午餐（國中小學全額免費營養午餐）持續？

張東正說，縣長魏明谷自豪招商綠能投資總額高達1.29兆元，工程簽產生千分之2印花稅估算就應有25.8億元印花稅入帳，可是到目前為止，彰化縣地方稅務局只收到1000多萬印花稅，與預估差很大，究竟還能有多少稅收能收？

曹嘉豪說，縣府浮誇綠能稅收，綠能印花稅收就算下個月再進帳1筆，累計也只有6000多萬元入縣庫，6000多萬元都不夠支應1個月綠能午餐。

白玉如、張春洋也說，綠能開發工程簽約金衍生印花稅，單筆入縣庫，後續正式商轉營運百分之5營業稅為中央稅須歸國庫，綠能地方稅無法細水長流。

議員們抨擊縣府稅收撐不久，賺少花多，張東正更拿出碗公寫著「極機密」字樣的道具，抨擊縣府不敢實說實際能收到稅收；他並質疑，縣府浮誇綠能創造1萬8000個工作機會，機會從何而來？

對此，縣長魏明谷反駁藍營議員的指控，他說，稅收不會只有地方稅而已，開發工程未來商轉賣電繳納給營業稅，縣府會以專案方式向中央爭取分配50%營業稅收，工作機會從水上、水下闢建工程，以及風機商轉開始輸送電力、賣電給台電後，平均1支海上風機會有18到23個工作機會，數字有憑有據，不是畫大餅。

彰化縣地方稅務局長楊瑞美表示，到今年4月23日止，綠能工程簽約金額約72億6500萬元，印花稅金額1360萬2841元，下個月還有1項工程決標金額249億9000萬元，印花稅4760萬元，累計今年1到5月綠能稅花稅就有6120萬元。

建設處長劉玉平說，彰濱外海吸引7大開發商，14個開發風場，目前公司設籍彰化縣已有外商沃旭、CIP，公司在彰化繳納營業稅，彰化縣更能精準掌握稅收。