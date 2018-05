交大校長澄清非挺管 聲明駁斥網友起底

2018-05-04 17:53

〔記者吳柏軒/台北報導〕教育部日前因台大財金系教授管中閔涉違法兼職,駁回台大校長遴選結果,導致「挺管」聲浪興起,部分大學也發表聲明,交通大學校長張懋中聲明談大學法人化,但遭網友起底過去校內多項爭端,對此,張懋中則以聲明駁斥,並不排除提告。

張懋中日前發聲明,認為教育部與各大學的「監管」關係,長期不利發展,呼籲公教分離、國立大學法人化,讓董事會負責校長遴選等,盼同行致遠、權責分明,避免不當紛擾。

但看到張懋中聲明後,有網友在PTT八卦板上發文,詳列張懋中治校時的爭議事件,例如「在校園主管遴選上反校園民主,一律不選最高票」、「大權總攬、不尊重專業、強推系所合併,有違校園民主」、強推招生無虞的電機、電子系合併,引發反彈等。

對此,張懋中再度聲明,嚴正駁斥網友批評,指出當初聲明是為了推國立大學法人化理念,但批踢踢網站上的不實指控,詆毀交大及自己聲譽,將保留相關民刑事責任訴究權利。

聲明全文如下:

國立交通大學校長張懋中聲明:

本人深感近日大學校長遴選爭端不斷,已加劇校園內部及社會對立,嚴重不利於台灣學術發展,故日前基於重視台灣高等教育發展之初衷,並為落實國立交通大學(下稱交大)肩負培育優秀學術先驅人才之社會責任,以交大校長身分致送師生及校友的一封信中提及「我國應儘速推動公教分離、國立大學法人化」等理念,惟有網友據此於批踢踢實業坊網站(下稱PTT網站)發表多項不實指稱,並經媒體轉述報導,已嚴重詆毀交大校譽及本人名譽,應有澄清以正視聽之必要,謹說明如下:

一、本人向師生及校友提及「我國應儘速推動公教分離、國立大學法人化」等理念,目的係因思及臺灣高等教育如要創新發明、多元發展,須落實大學之法人化,始得真正解放大學能量、提升學術競爭力。以目前教育部與各大學之間的監督關係,長期下來可預期各校將難以發展特色,此將使臺灣完全失去競爭力,因此倡議應把握此契機,積極建置國立大學法人化、加速推動及落實權責相符之機制,方能「同行致遠」(ACT together, we go far!)。本人係對於大學自治之「制度面」及「認責度」重新規劃及落實而為建議,有心人士曲解本人原意,並以此詆毀交大及本人之聲譽,令人深感痛心。

二、關於網友於PTT網站不實指稱本人自擔任交大校長以來涉及多項校內治理爭議,並經媒體轉述報導,本人嚴正聲明均非屬事實。本人就校內相關治理事項,皆係本於「同行致遠」之理念,遵循法令與本校規章行事,並無涉及任何不法,更無忽視各院所專業或從中牟取個人或家庭之私利等事實。

三、言論自由固為現代文明法治國家重要基本權利,惟言論自由非屬絕對,我國憲法雖明文保障個人有發表或不發表言論之自由(憲法第11條),但也明文保障個人之名譽、隱私、人格權利不受他人侵害(憲法第22條),就網友於PTT網站之不實指稱並經媒體轉述報導部分,本人深感遺憾,為求保護交大及本人之名譽,保留相關民刑事責任訴究之權利,爰予聲明如上。