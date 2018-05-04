交大校長澄清非挺管 聲明駁斥網友起底

2018-05-04 17:53

〔記者吳柏軒／台北報導〕教育部日前因台大財金系教授管中閔涉違法兼職，駁回台大校長遴選結果，導致「挺管」聲浪興起，部分大學也發表聲明，交通大學校長張懋中聲明談大學法人化，但遭網友起底過去校內多項爭端，對此，張懋中則以聲明駁斥，並不排除提告。

張懋中日前發聲明，認為教育部與各大學的「監管」關係，長期不利發展，呼籲公教分離、國立大學法人化，讓董事會負責校長遴選等，盼同行致遠、權責分明，避免不當紛擾。

但看到張懋中聲明後，有網友在PTT八卦板上發文，詳列張懋中治校時的爭議事件，例如「在校園主管遴選上反校園民主，一律不選最高票」、「大權總攬、不尊重專業、強推系所合併，有違校園民主」、強推招生無虞的電機、電子系合併，引發反彈等。

對此，張懋中再度聲明，嚴正駁斥網友批評，指出當初聲明是為了推國立大學法人化理念，但批踢踢網站上的不實指控，詆毀交大及自己聲譽，將保留相關民刑事責任訴究權利。

聲明全文如下：

國立交通大學校長張懋中聲明：

本人深感近日大學校長遴選爭端不斷，已加劇校園內部及社會對立，嚴重不利於台灣學術發展，故日前基於重視台灣高等教育發展之初衷，並為落實國立交通大學（下稱交大）肩負培育優秀學術先驅人才之社會責任，以交大校長身分致送師生及校友的一封信中提及「我國應儘速推動公教分離、國立大學法人化」等理念，惟有網友據此於批踢踢實業坊網站（下稱PTT網站）發表多項不實指稱，並經媒體轉述報導，已嚴重詆毀交大校譽及本人名譽，應有澄清以正視聽之必要，謹說明如下：

一、本人向師生及校友提及「我國應儘速推動公教分離、國立大學法人化」等理念，目的係因思及臺灣高等教育如要創新發明、多元發展，須落實大學之法人化，始得真正解放大學能量、提升學術競爭力。以目前教育部與各大學之間的監督關係，長期下來可預期各校將難以發展特色，此將使臺灣完全失去競爭力，因此倡議應把握此契機，積極建置國立大學法人化、加速推動及落實權責相符之機制，方能「同行致遠」（ACT together, we go far！）。本人係對於大學自治之「制度面」及「認責度」重新規劃及落實而為建議，有心人士曲解本人原意，並以此詆毀交大及本人之聲譽，令人深感痛心。

二、關於網友於PTT網站不實指稱本人自擔任交大校長以來涉及多項校內治理爭議，並經媒體轉述報導，本人嚴正聲明均非屬事實。本人就校內相關治理事項，皆係本於「同行致遠」之理念，遵循法令與本校規章行事，並無涉及任何不法，更無忽視各院所專業或從中牟取個人或家庭之私利等事實。

三、言論自由固為現代文明法治國家重要基本權利，惟言論自由非屬絕對，我國憲法雖明文保障個人有發表或不發表言論之自由（憲法第11條），但也明文保障個人之名譽、隱私、人格權利不受他人侵害（憲法第22條），就網友於PTT網站之不實指稱並經媒體轉述報導部分，本人深感遺憾，為求保護交大及本人之名譽，保留相關民刑事責任訴究之權利，爰予聲明如上。