19邦交國 吳釗燮：沒有紅燈

2018-05-04 17:32

〔記者彭琬馨／台北報導〕立法院民進黨團今邀請外交部長吳釗燮說明當前外交情勢。民進黨立委王定宇會後轉述時表示，目前有一兩個邦交國要特別注意，接下來會密切觀察；對此外交部長吳釗燮昨面對媒體追問此事，並未說明是否有邦交國亮黃燈，僅強調「現在沒有紅燈」，未來也會盡力鞏固邦交。

本月1日台多斷交後，我國邦交國數量下降到19國。民進黨立法院黨團外交及國防政策小組中午邀請吳釗燮出席會議，就「我國當前面臨外交情勢與對策」說明並交換意見。

王定宇會後受訪時表示，部長在會中並未說明邦交不穩的情況是在哪一洲，不過到目前為止還是有一兩個邦交國要特別注意，他在會中也建議外交部，不應預設哪一國是穩定的狀況，面對中國攻勢，應全面圍堵。

王定宇也說，會中也有討論到，針對中共這樣的外交攻勢，該如何維護國家權益，也要提振人民對台灣在國際舞台上的信心，有向外交部建議一些做法；他認為，被挖走的邦交國，不見得就不能是朋友，老朋友還是可以加強聯繫。

外委會政策小組召集人邱志偉表示，沒有每個邦交國都安全，「也沒有一個是紅燈」，但有幾個邦交國要密切注意。

吳釗燮下午面對媒體追問此事時，並未否認有邦交國需要特別警戒，僅強調目前邦交狀況「沒有紅燈」，台灣對每個邦交國都很重視，也會盡力鞏固邦交。

至於台灣在歐洲的唯一友邦梵蒂岡，吳釗燮受訪時指出，還是要持續努力，但教廷目前比較不需要擔心，未來也會持續與教廷高層官員保持良好關係，持續了解中梵教務協商進度。