拔管火燒上市公司 陳學聖爆證交所要求3天內交學者任獨董資料

2018-05-04 17:26

〔記者鄭鴻達／台北報導〕「拔管案」延燒，國民黨立委陳學聖今日爆料，指有上市公司向他反映，指證券交易所今日發文，要求所有公司在下週一前，提交所有教師擔任獨董的13項資料，造成業界及學界人人自危。他呼籲執政黨懸崖勒馬，不要造成全面皆輸。

教育部日前駁回台大講座教授管中閔獲遴選為台大校長案，關鍵在於管擔任台哥大獨董，涉及利益迴避問題，金管會主委顧立雄昨因此至立法院財政委員會進行專案報告，並允諾會請證交所做通盤清查及檢視。

爰此，陳學聖今下午緊急召開記者會，表示有上市公司向他反映，指證交所發函給所有公司，要求在下週一前提交所有教師擔任獨董的13項各類資料，內容包括是否符合學校相關規定、是否在就任獨董前取得學校許可函，又在此之前，是否已支領獨董報酬等問題。

陳學聖說，過去公司會請這些教師擔任獨董，給了產業界不少意見及幫忙，如今要提供共13項資料，一片肅殺之氣，不只對公司，也造成教師們人人自危，擔心因為拔管案的全面徹查，導致不合規定讓老師被懲罰。

陳學聖表示，該公司擔心會因此傷害到老師，影響產學合作、大學自主等，而向他說希望拔管案勿再延燒下去。他說，過去這是一件讓產學更好的事，如今大家都很擔心變成下一個被獵殺的對象，希望執政等懸崖勒馬，不要造成全面皆輸。

該爆料所指之13項資料列表（陳學聖提供）：

1.獨董是否為公私立大專校院「專任」教師

2.獨董姓名

3.任職學校性質

4.任職學校名稱

5.獨董就任日期

6.公司是否與學校簽訂產學合作契約或學回饋金契？

7.產學合作契約或學術回饋金契約日期

8.公司是否取得學校同意兼職函

9.公司取得學校兼職函日期

10.兼職獨董之前是否須取得學校同意兼職函？

11.該教師兼職獨董是否符合學校相關規定？

12.獨董就任日期是否公司取得學校許可函之前？

13.該教師如未於公司取得學校同意函前即出任獨董，是否已支領獨董報酬？