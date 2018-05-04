聲援抗議師生 馬英九現身台大「挺管」繫黃絲帶

馬英九下午現身台大校園。（記者方賓照攝）

2018-05-04 15:40

〔即時新聞／綜合報導〕台大師生為了抗議教育部「拔管」，今天下午發起「新五四運動」、在傅鐘前靜坐，沒想到前總統馬英九突然現身台大校園相挺，並繫上黃絲帶聲援抗議的師生校友。

馬英九表示，他今天以校友身分回到台大，表達他的抗議，並聲援在這邊靜坐一星期的師生、校友、同學；他批評教育部決定踐踏大學自治、依法行政兩個核心價值。

馬英九向同是台大校友的總統蔡英文請求，能指示行政院收回成命，不要讓政治干擾大學校園，傷害台灣核心價值。