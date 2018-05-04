綠委籲任內不調整電價 賴揆：能不動就不動

2018-05-04 13:29

〔記者曾韋禎／台北報導〕行政院長賴清德表示，深澳電廠是為了因應北部的供電缺口，將努力把污染降至最低，不同意前總統馬英九所言「啟動核四、停建深澳」，他強調，這不符民意。

立法院今邀賴揆報告能源政策。他表示，目前北部的用電量達374億度，發電量僅200億度；未來核一、二廠除役後後，用電缺口會更為擴大，深澳電廠更新可供79億度，有助於區域供電平衡。

賴揆指出，長期南電北送，除增加電力輸送耗損，也是穩定供電的潛在風險；加上台積電、華邦電陸續要在南科、路竹設廠，中南部用量也會增加，連帶使得北部用電短缺的問題更嚴峻。

賴揆強調，深澳受限於腹地、新設管線、民情考量，無法採用燃氣發電。規劃使用2部60萬瓩的超超臨界機組，也會投入減少空污排放；直到2025年，台電的總排放量將從10萬噸減至6.5萬噸，不會讓空污成為深澳電廠的問題。

民進黨立委王定宇表示，用電要從國家整體考量來看，不能只侷限於深澳。他詢問，是否同意如馬英九所說，重啟核四、以核養綠？他強調，核一廠已無空間存放中高階核廢料，未來要花近800億元處理核電廠除役的問題，非核不只是理想，也是務實。

賴揆表示，經過台灣社會幾十年論辯，確定非核家園的目標，現在馬英九想重起爐灶，與民意不合，他認為，部分對深澳有意見的，就是想重啟核四。

賴揆表示，林口、大林電廠都有超超臨界機組的數據，再加上除污工程，深澳的排放已接近天然氣電廠。

王定宇表示，現在的電價調整已經顧及民生用電需求，幅度低於馬政府時期。他要求賴揆表明，任內絕不再調整電價，賴揆答覆，這必須看能源價格的狀況，交由審議委員會專業處理，他不便揣測，要尊重專業委員會的職權。

王定宇表示，這是否意味能不動就不動？賴揆答覆，可以這樣說。