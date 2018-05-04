議員秀照片批拉瓦克拆遷不當 高市代市長回擊

2018-05-04 12:27

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市議員唐惠美今質詢，質疑高市府處理拉瓦克部落議題時，不重視居民權益，並秀出當時部分居民在某家「娃娃機店」前抗議拆屋的畫面；高市代市長許立明看到照片、犀利回覆：「市府願保障居住權益，但不能保障背後違法的商業利益」﹗

許立明進一步說明，協助拉瓦克部落搬遷，主要是考量環境與安全，且市府與居民已經過長期溝通，並提出優惠的搬遷條件，在合理、合法前提下，一定盡力協助拉瓦克住戶。

高市原民會主委谷縱‧喀勒芳安表示，先前拆除的房舍，都是已經搬遷的住戶，會跟還沒搬遷的住戶繼續溝通。