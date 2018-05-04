聚焦國艦國造 高雄海事展9.27登場吸引各國廠商

2018-05-04 11:30

〔記者羅添斌／台北報導〕第二屆「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即將於9月27日至30日在高雄展覽館隆重登場，除持續聚焦國艦國造相關產業外，還增加離岸風力發電、綠能海洋等相關產業的交流。

相關人士今天指出，我國現正以國防自主為重要政策，無論是國機國造及國艦國造，以及IDS潛艦國造，都會帶來龐大的商機，政府也多次表明，歡迎世界各國及廠商前來接洽，由於高雄海事展等同是配合國家政策的實力展現，目前已有多國廠商前來接洽。

海事展主辦單位也指出，今年預定招商的1000個攤位中，除了有國內中科院、中信、台灣國際造船、中鋼….等知名廠商已報名參展外，美商雷神、洛克希德馬汀、奇異GE等國際著名廠商也都將再次共襄盛舉，另國防部也將於戰備空檔期間調配適當兵力全力參展。

主辦單位說，目前已有400餘個攤位已完成招商，與會廠商可與全球供應商、買家及船舶公司近距離接觸，獲得第一手最新產品訊息，爭取訂單及合作機會。現階段招商仍在持續進行中，歡迎有興趣之業主及早規劃報名。

此外，海事展主辦單位也即將於6月中下旬至7月間展開一系列的產業參訪之旅，將分別探訪國防科技及離岸風電二大產業相關廠商，預計將探訪中科院龍德造船廠、太平洋電纜、金賓汽車、台船、中鋼…等廠商，透過深度探訪，了解台灣廠商的實力。

「高雄國際海事船舶展暨國防工業展」即日起受理國內外凡經營「國防、船舶機械、海事工程、通信航儀、綠色港口」五大展出主題之製造商或貿易商報名參與，欲知參展詳情，請查閱官方網站。