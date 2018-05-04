馬英九與丁守中首度同台 互動不多

2018-05-04 11:06

〔記者蕭婷方／台北報導〕國民黨台北市長確定由前立委丁守中勝出，迎戰現任台北市長柯文哲，丁今也首度與前總統馬英九同台參加松山慈惠堂母娘文化季母娘遶境儀式。丁活動後受訪時表示，兩人在主委休息室聊天時總統有鼓勵他「有志者事竟成」，未來也會協助台北市長選舉；不過兩人自參拜、迎神志工送母娘繞境起較近一小時期間互動並不熱絡、幾無互動，原定前立法院長王金平也會出席活動同台參拜，但今活動僅見馬、丁二人持香。

馬英九與丁守中兩人互動少，馬僅在上香前致詞唱名時提及一次丁守中，兩人在隨後上香、獻花果至迎神期間也均無互動，丁守中甚至因馬英九隨扈與廟方人員簇擁下數度被人群擠開。兩人在迎神後便一前一後進入主委休息室與慈惠堂主闢室相談約五分多鐘；出來後馬英九面對媒體詢問僅答，「大家一起加油」，提及今日活動感想也僅說，「太熱了」，隨後便自行上車離去。

據參與人士表示，兩人並無坐在一起、或有太多互動，大多與慈惠堂幹部寒暄。

丁守中會後接受媒體詢問聊天內容表示，兩人大多聊慈惠堂、甚少觸及選舉，但馬英九有鼓勵他「有志者事竟成」，還說未來會幫忙北市選舉，時間則未定，之後還會請驛馬前總統選舉相關事宜；丁並強調，兩人在大學時期就是同學。

行程原定前立法院長王金平也會出席活動，不過現場則未見王。丁連回應，今天活動是慈惠堂郭堂主邀請自己，「沒聽說王金平會來」，下週二自己也會與國民黨主席吳敦義見面，會協調黨部與競選總部如何配合，目前黨部也有給很多幫忙；至於國民黨副主席郝龍斌，丁會前受訪時則說，都是黨的領導會一一拜訪爭取認同與支持，大家都是團隊，會發揮戰鬥雞的精神，「母雞、小雞，大家都是戰鬥雞」。

針對外界不看好丁將披藍袍代表國民黨參選北市長，諷丁為「Ｂ咖」，丁守中也有信心表示，「不管人家認為我是哪種咖，Ａ咖、Ｂ咖，打贏選戰就是好咖」。