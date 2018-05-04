糗！沒當過兵不配審軍改？ 國民黨將只剩他

2018-05-04 10:45

〔記者曾韋禎／台北報導〕反軍人年改人士昨出席公聽會時嗆聲，沒服過兵役的立委不配審這個法案。不過依立法院國民黨團在外交及國防委員會的席次，真要落實此言，恐怕只剩江啟臣1人，因為其他4人都是沒服過兵役的女性。

立法院外交及國防委員會昨召開行政院版「陸海空軍軍官士官服役條例修正草案」公聽會。退役軍人、辜公亮文教基金會執秘田鑫泉嗆，未來軍改草案進入逐條審查階段時，應有排他性，沒服過兵役的立委「不配審這個法案」，呼籲沒當過軍人的立委應該自動迴避，但隨於二度發言時強調這是「口誤」，為此感到抱歉。因為主席台上的國民黨籍召委呂玉玲，正好就是女性。

不只如此，國民黨團在外委會的5席立委，僅江啟臣服過兵役；其餘不管是呂玉玲、馬文君、李彥秀、林麗蟬，統統是女性。而民進黨的8位立委，僅何欣純、呂玉玲是女性，其他不管是王定宇、黃偉哲、蔡適應、羅致政、邱志偉、蘇嘉全，都服過兵役，蔡適應還是志願役退伍。

而且外委會還是國民黨團在立法院8個委員會中，唯一由女性過半的委員會；其他僅內政委員會是男女各半，其他6個委員會都是男多於女。

有民進黨立委戲稱，這樣還滿划算的，馬上從8比5變成6比1。黃偉哲表示這太荒謬，蔡英文總統沒服過兵役，還是三軍統帥。