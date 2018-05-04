雙陳會成鴻門宴？宜縣議長：陳金德「好心被雷親」

2018-05-04 10:37

［記者游明金／宜蘭報導］「陳歐珀陣營」要給個交代！宜蘭縣議會議長陳文昌說，「雙陳會」是好事，陳金德找一些人與陳歐珀面對面溝通，希望化解心結，並約定「下次會」討論贏的策略，陳歐珀怎會有「鴻門宴」想法，完全無助黨的團結，陳金德是「好心被雷親」。

陳歐珀陣營否認放話：不會破壞團結

陳歐珀陣營否認放話，他們說，完全不知怎麼回事，絕對未對媒體提及「穿小鞋」、「鴻門宴」等情事，整個事件他們也在了解中，感謝陳代理縣長願意幫忙促成「雙陳會」，陳歐珀也真心請益，絕不可能「放話」破壞團結。

民進黨提名立委陳歐珀參選宜蘭縣長，黨內整合出現困難，好不容易昨天下午促成「雙陳會」，代理縣長陳金德表態支持「陳歐珀」；未料，許多媒體引用「陳歐珀陣營」、「正國會」的說法，抨擊「雙陳會」是「鴻門宴」，讓陳歐珀「穿小鞋」。

議長陳文昌有參加「雙陳會」，他今天打破沉默說，「雙陳會」是好的開始，啟動民進黨團結，陳金德找來他與市長江聰淵等人，面對面溝通交換意見「有話講開來」，當然會有一些對陳歐珀的抱怨與批評，這樣就被形容「鴻門宴」，陳歐珀心胸有這麼狹窄嗎？

陳文昌強調，「雙陳會」有一致共識，就是年底要勝選，宜蘭絕對不能輸，陳歐珀團隊怎會有人對外放話？到底是誰，怎麼會這樣處理，陳歐珀要給個說法與交代。