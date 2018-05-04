雙陳會成「鴻門宴」？ 陳歐珀陣營放話惹議

2018-05-04 09:52

［記者游明金／宜蘭報導］下屆宜蘭縣長選舉，民進黨縣長提名人立委陳歐珀昨與代理縣長陳金德「雙陳會」，營造出團結、破冰氣圍；陳金德亦表態「支持黨候選人」、「支持陳歐珀」；未料，陳歐珀與正國會陣營事後卻對媒體放話，「雙陳會」有如「鴻門宴」，故意讓陳歐珀「穿小鞋」等；宜蘭政壇不解陳歐珀心態，綠營如果無法團結、影響信任，陳歐珀要負最大責任。

昨天下午2點半的雙陳會，基於行政中立考量，由宜蘭縣長室改至縣長官邸舉行。陳歐珀雖遲到7分鐘，但陳金德仍站在門口「迎接」，並未有任何不悅；事後，有媒體報導陳歐珀遲到7分鐘，竟引起陳歐珀陣營不滿，打電話向媒體抗議，並指責是陳金德臨時變更地點，害陳歐珀來不及，還刻意操作陳歐珀遲到，有必要讓同志「穿小鞋嗎」？很多媒體都接獲通知，將矛頭指向陳金德。

然而真實情況是，陳歐珀早接獲更改地點通知，縣長室與官邸距離也不過百公尺之遙，遲到7分鐘僅是枝節，竟也能引起陳歐珀陣營的放話；綠營人士抨擊，陳歐珀是黨提名的縣長參選人，怎麼連一點心胸與高度都沒有，這種格局讓人憂心。

陳歐珀陣營還提到「雙陳會」是希望一對一請益，陳金德竟找來議長陳文昌、宜蘭市長江聰淵、縣議員邱嘉進、劉添與黨部主委林進財等人，根本是擺了一道像是「鴻門宴」。

對此，民進黨宜縣黨部對陳歐珀真的是無言，陳不是要「團結之旅」嗎？這些人確實對陳歐珀都有些意見，黨部與陳金德一次把他們找來，讓陳歐珀當面請益，傾聽內心話，可以化解彼此誤會。會中當然有些「忠言逆耳」，陳歐珀竟然會用「鴻門宴」形容，還說被擺了一道，這要怎麼團結？

陳歐珀陣營會後放話，讓宜蘭希望綠營團結的支持者全部「傻眼」，甚至引起反彈，抨擊好不容易營造出來的團結氛圍都被陳歐珀破壞，而且閉門會議後就找媒體放話，憑個人好惡攻擊同僚，嚴重影響同志情誼興信任，陳歐珀必須設法補救，否則年底選戰，只會雪上加霜。