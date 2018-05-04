中監「4不」准阿扁赴餐會 新勇哥物語：正確說法「5-1不+3」

2018-05-04 08:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕前總統陳水扁已獲中監核准，今晚將出席凱達格蘭基金會感恩餐會，但對於中監的「4不」原則有些質疑，一早即透過新勇哥物語修正4不，認為正確說法應該叫「5-1不+3」。

勇弟先問，唸了3遍才讀懂公文意思，或許說是「進一步退三步」吧？去年餐會祭出「5不」，今年把「不得進場」取消、剩下「4不」﹔但卻明文增列去年沒有的「不得錄影談話」、「不得主持義賣」，當日回高雄，不得在台北過夜的新「3不」。所以正確說法應該叫「5-1不+3」。

勇哥表示，阿扁回家3年多，正式申請參加凱基感恩募款餐會3次，第一次2016年6月6日，阿扁獲准可到會場旁邊的新娘房，不得進入會場﹔第二次2017年5月19日獲准參加，但將不得進入會場明定為「5不」之首﹔第三次2018年5月4日，這次則可以名正言順進入會場共進晚餐，光是這一點，就要特別感謝蔡政府！

勇弟進一步解讀，中監要求不得主持義賣，並沒有說不能介紹義賣品「台灣勇哥」﹔至於當日要回高雄，本來就沒有要過夜，畢竟台北不是阿扁的家；特別的是去年錄影談話這次則被禁止了！

勇哥認為，在不違反「4不」原則下，有無類似「致詞不演講」、「站台不上台」的彈性空間？來個「上階不上台」 不知是否可以？