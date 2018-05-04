蔡總統推五加二產業有成 去年物聯網產值達9774億

2018-05-04 08:04

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天上午啟動參訪5+2產業的第2週行程，將到桃園市參訪目前電動機車產業的領頭羊──睿能創意公司、視導亞洲矽谷計畫執行中心與長期耕耘物聯網領域的研華公司，尤其政府自前年9月推動「亞洲．矽谷推動方案」以來，去年台灣物聯網產值已成長至9774億元，占全球產值4.1%，年成長率達19%。

政府執行「亞洲．矽谷推動方案」有成，根據官方掌握的資料，直至106年底，泛物聯網概念新創公司計約有2.7萬家。尤其在106年1年內，新增7353家新創公司，成長率近24%，不但106年台灣物聯網產值已成長至9774億元，另在連結產業國外研發能量，也成功吸引微軟、Google等大廠在台設立研發基地。

「亞洲．矽谷推動方案」的兩大主軸在於推動物聯網產業創新研發及健全創新創業生態系，輔以連結國際、連結未來及連結在地的三大連結，並透過四大推動策略來推動，希望能讓台灣連結矽谷等全球科技核心聚落，並成為亞太青年創新與創業發展基地，以搶進下一世代的未來產業。

蔡總統自前年520上任後，積極推動「智慧機械」、「亞洲‧矽谷」、「綠能科技」、「生醫產業」、「國防產業」、「新農業」及「循環經濟」等5+2產業創新計畫，作為驅動台灣下世代產業成長的核心，為經濟成長注入新動能，繼4月27日參訪國防產業，啟動5加2創新產業參訪之旅後，蔡總統今天赴桃園的參訪，主要與綠能科技產業以及物聯網產業有關。