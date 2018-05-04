曾是兩岸地下「密使」？富商遭流出性愛照 他是挺馬大咖

2018-05-04 07:04

〔記者楊國文／台北報導〕長期支持前總統馬英九的林姓製藥公司總裁，三年前和女子王姿懿偷情，王女趁機偷拍兩人性愛影片，轉交友人金凱文，金要脅林男幫他安排與時任總統馬英九合照，他要拿著照片向官員索討被徵收的土地，未遂後向林妻揭發林男外遇；林提告王女二人設局仙人跳，高等法院昨將王女、金男各判刑三月、六月，可易科罰金確定。

兩人20年前就相識

偷情後反遭小三仙人跳的林姓富商，與馬英九深交後，在藍營主政時期可說風光至極，2人交情之深，可從1997年馬英九辭政務委員準備回任教職時，林男還提供馬英九1間專門供馬使用的辦公室，有人打趣說，馬英九在20年前就有「馬辦」。

富商︰支援馬的朋友之一

林姓總裁年輕時曾是運動選手，後來也曾出任相關運動協會的理事長，林男脫下戰袍後，憑藉過人手腕與頭腦，跨足生物科技領域，如取得知名藥品台灣總代理權等，成為生技業名人。他的辦公室內掛滿他和馬英九及黨政警界重量級人物的合照或賀聯，展現他在政商界的實力。

過去外界曾盛傳林男和馬英九是同學，林男後來對外澄清，「我不是馬英九的同學，只是許多支援的朋友其中一人」；不少人相信，馬在選舉等需要各種外界奧援之際，這位富商應該是挹注馬資源的大咖之一，但林男為了低調，僅稱「是許多支援的朋友其中一人」。

遊走藍綠、兩岸 被形容台灣政壇的傳奇人物

馬英九擔任總統時，媒體曾報導，馬的民間友人很多，但林總裁和馬的交情在政商圈幾乎是無人不知，因為林男是馬英九的貴人，林男的人脈深還超越藍綠，因而被媒體形容為「台灣政壇的傳奇人物」。

在商界，林男跨足生物科技領域，且事業從台灣延伸至中國，活躍於兩岸，加上他和馬的關係，因而在中國「行走」時也十分吃香。

由於林男經常遊走兩岸，林男會不會是馬在朝時，成為馬和中國政府高層間的地下聯繫「密使」，當年圈子裡確有人抱持這樣的懷疑，但多半是就2人的深交關係做出的研判，實際情況如何，外人難以深窺了解。

結果這回林男不甘於遭仙人跳，對小三等人提告，進而揭出他不但有婚外情，還被小三偷拍性愛影片，弄出一場桃色風波，恐怕是他自己始料未及的。