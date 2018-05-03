科技部打造聯防平台 讓科學園區回報駭客攻擊

2018-05-03 22:42

〔記者簡惠茹、楊綿傑／台北報導〕面對國外資安攻擊頻繁，甚至可能危及正在研發的新技術，即時掌握被攻擊訊息及相關細節至為重要，但過去廠商因考量商譽及機密，多不願也沒有義務回報，在沒有法源之下，只能加強防護，卻不知道敵人在哪裡！有鑑於此，科技部去年已花費1500萬元成立平台，並採匿名化措施，讓廠商願意通報。

雖然台灣三大科學園區為科技部管轄，但是目前園區使用的網路並非科技部維運，也沒有回報被駭客攻擊次數的義務，安全性不易掌握，對此，科技部官員說，由於被駭客攻擊面臨商譽問題，所以大部分科學園區的廠商都不願意向政府回報，遇到攻擊時，大都自己想辦法解決；此外，業者也會擔心，遭受攻擊如果必須回報，政府就可以藉此進到公司內部調查資料，會有商業機密外洩的疑慮。

「不知道敵人在哪裡，如何防守？」科技部指出，由於廠商沒有回報的義務，業者遭受駭客攻擊的次數與來源都無法掌握，原本行政院推動的資通安全管理法草案有要求重要地區的廠商，遭受攻擊時要回報，可是後來引起反彈而排除，因此，現在沒有相關法律明訂要廠商通報。

為了排除廠商的擔憂，又能掌握駭客攻擊的來源與次數，科技部指出，去年底打造科學園區資安資訊分享與分析中心（SP-ISAC），建置園區內資安資訊的分享平台，透過研析分享資安情資、提供資安諮詢與協助、接軌國際資安技術及培植資安防護意識等服務，讓園區進駐廠商的資安管理人員可以掌握最新攻擊手法，並提出因應措施，達到早期預警應變等防護目標。

「提供免費服務，只求廠商回報。」科技部說，平台初期規劃以免費方式提供相關服務，包含收集、分析及分享國內外資安情資與大數據資料；提供資安技術諮詢、漏洞評估及協助應變；整合資安資源、引進國外技術及相關法規協助；辦理技術訓練、人員培訓、研討會議及協助資安演練。

科技部說，ISAC是聯防的概念，就像社區守望相助隊的感覺，保證不公布廠商名字，採取匿名化措施，只公布攻擊模式，讓政府和業者彼此取得信任，有狀況發生的時候，政府還能提供數位鑑識，今年目標是將60到70％的廠商都納入平台，今年也會將科學園區使用的網路轉移到學研網路，統一集中管理加強防護。