人口節節下滑 屏東南州、新埤萬人保衛大作戰

2018-05-03 22:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣上個月人口數統計本週出爐，全縣整體的人口雖止不住跌勢，不過直接影響各鄉鎮預算、鄉代席次的1萬人口門檻，依舊是「兵家必爭之地」，目前這場人口保衛戰，主戰場就在比鄰的南州鄉及新埤鄉，其中南州2月時較1月增加，上月底人口達1萬656人，年底選舉是否能依舊保有11席鄉代，令人關注。

南州鄉2月人口增加19人，3月減7人，4月又減17人，止不住下滑趨勢，且2月遷入者較多可說在全縣一片下滑聲中可說是相當罕見；新埤鄉道德勸說請旅居外地的遊子回鄉設籍，今年3月還僅9947人，但4月結果出爐，竟一下飆漲到1萬115人，這場2個月的抗戰是勝利，下月底分曉。

據法規，若人口跌破1萬人，民代席次至多7席，相較目前11席少4席，統籌分配款則會短少數千萬元，對財政已相當拮据的鄉鎮公所來說，無異雪上加霜。

當年車城差1人飲恨 新埤南州都怕重蹈覆轍

車城鄉8年前就因人口基準日僅「9999」人，鄉代一下減少4席，是地方自治史中活生生血淋淋的例子，不過，現在這場人口保衛戰，主戰場移轉到比鄰的新埤及南州。

屏東縣選委會官員表示，年底選舉的席次以5月底人口作為基準，對新埤爆漲都感到非常意外，至於南州，再觀察其漲跌程度，兩鄉應可都保住11席鄉代名額。

南州鄉公所指出，南州生活機能有一定水準，近來亦有不少建商看中南州擁國道交流道及火車的交通便利，前來興建別墅或新房，也吸引想在更廣闊空間生活的都市客遷籍，至於縣內，鄰近東港、潮州的房價近來也呈現漲勢，兩鎮居民可能因此遷往相對實惠的南州，加上早就有5000元生育補助，2月時也出現逆勢增漲。

「工業區和交通為影響人口進住的一體兩面！」南州鄉長黃盈裕表示，工業區雖能創造不少就業機會，但該區域的環境品質難免受影響下滑，南州有交流道卻沒有工業區，環境自然較不受影響，推測有都市客寧願花點通勤時間來換取更好的居住品質，雖然全縣人口下滑是不爭事實，但有信心五月底不會少於1萬人。