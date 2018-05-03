中國挖走多明尼加 美參議員：保存台灣安全是美利益

2018-05-03 21:49

〔駐美特派員曹郁芬／華府3日報導〕針對中國挖走台灣友邦多明尼加，美國參議員克魯茲2日在聲明中表示，此事讓他警覺，這是北京企圖侵蝕台灣國家安全與民主的最新勝利。

克魯茲說，紅色中國正運用其龐大的經濟資源購買盟邦，從加拉加斯、哈瓦納、巴拿馬市到多京，這些發展要求美國再次承諾強化台灣的雙邊關係以及所有美國可運用的平台。

克魯茲指出，保存台灣的安全並在中國推廣民主是美國的國家利益。他會繼續敦促行政部門及國會同僚一起努力以確保這些議題受到最優先的關注。