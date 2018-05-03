民間策展募款達標 WHA前進日內瓦「讓台灣被看見」

2018-05-03 21:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕世衛大會（WHA）將於本月下旬登場，我迄未獲邀。但民間發起「無國界醫院」募款策展活動，已募得100萬元達標，將在大會期間於瑞士會場周邊舉行大型展覽。共同策展人王奕凱說，展覽結合台灣設計力量、社運人士支持與醫界專業，透過具體計畫回應WHA關注議題，要讓更多人看見台灣醫療「能夠貢獻更多」。

群眾自造團隊、台灣醫師公會全國聯合會、台中醫界聯盟與台灣教授協會聯合發起「台灣無國界醫院展」募款活動，蕭泰然基金會大力襄助150萬元，加上群眾募資在募款結束前達標募得第一階段100萬元。團隊將在大會期間最熱鬧的週末，在瑞士日內瓦會場周邊租借場地，盛大舉行「台灣無國界醫院展」，向世人宣告「台灣就是無國界醫院，向世界任何角落敞開」。

台灣聯合國協進會連續多年前往日內瓦宣講台灣盼加入WHO之訴求，此次在吶喊訴求以外，主辦單位策劃展覽，也會在當地舉辦國際記者會廣宣此展覽，並邀請國際醫療專業人士參觀，推廣台灣價值與優勢的能見度，盼進而增加會員國對於台灣參與世衛組織（WHO）的認同。

王奕凱說，找來策展團隊籌備專業展覽，是因為WHA大會必然有希望解決的世界疾病議題，而透過展覽，能夠結合台灣設計力量、社運人士支持與醫界專業，以具體計畫回應WHA關注議題，進而增加合作機會，讓世界看見台灣的醫療技術與經驗，也表明台灣意願「能夠貢獻更多」，使台灣能見度更具延續性。

除此之外，王奕凱也說，「無國界醫院展」計畫不限於此次展覽，未來將成為國際性組織，推動更多永續性的作為，讓台灣醫界專業被更多人看見。