平均月薪4萬9989元？ 網友用「薪情平台」試算驚見…

依照勞動黨的算法，從主計處「薪情平台」網站中，點選「個人薪情比比看」，再輸入4萬9989元，並點選「總薪資」，最後送出資料，會顯示全台有30%受僱勞工總薪資超過平均值。（圖擷取自行政院主計總處網站）

2018-05-03 23:33

首次上稿 21:44

更新時間 23:33

〔即時新聞／綜合報導〕行政院長賴清德1日在表揚全國51位模範勞工時說，去年全國勞工平均月收入已達4萬9989元的歷史新高；但台灣勞動黨在粉絲專頁上指稱，若引用主計總處的「薪情平台」網站試算，認為全台將近70％受僱員工的總薪資不到這個數字，批評賴清德太樂觀。

記者依照台灣勞動黨的算法，在主計總處「薪情平台」網頁，點選「個人薪情比比看」，輸入4萬9989元，並點選比較「總薪資」，最後會出現1張統計學圖表，全國受僱員工薪資統計是以十分位數法，分割成10個區間，總薪資4萬9989元會落在第6及第7十分位數區間內，這個區間落後30%受僱員工，但是領先其他60%。

台灣勞動黨臉書粉絲專頁以此諷刺賴清德，猶如班級導師因班上有少數身高超過200公分的學生，就說全班學生平均身高在180公分以上，對於身高介在160公分至170公分的學生而言，究竟是會覺得自己變高，「還是心想這老師有毛病，求求老師別再亂講了？」

行政院1日表示，賴清德引用的數據有所本，是行政院主計總處的統計資料，去年全國受僱員工人數平均為756萬人，全年每人每月的平均總薪資確實為4萬9989元。

此外，賴清德引用的總薪資4萬9989元是106年統計的最新數字，目前薪情平台網頁上用來試算的仍是105年數據，兩者有些許差異。

詳情請見連結：

主計總處「薪情平台」網站