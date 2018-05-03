陸委會：中國台辦、統戰官員進入台灣校園統戰

2018-05-03 19:32

〔記者鍾麗華／台北報導〕中國在祭出對台31條後，各地台辦人員帶著青創「孵化器」文宣進入多所大學「拉人」，招攬赴中就業、創業。不僅針對大學，也拉攏中小學校長，甚至有校長被招待去看中國的「殲十戰機與導彈」。對此，陸委會副主委邱垂正今天在例行記者會表示，陸方相關官員申請來台刻意借用校園教學場域進行統戰作為，這些作法違反相關兩岸交流政策，政府會加強審查此類申請案件。

邱垂正說，對「中國大陸人士來台與大專院校學術交流」，政府相關機關都會依據許可辦法等規定進行審核，各類活動應該符合兩岸交流專業性，不會單方對陸方人士進行限制。

但邱垂正也提到，政府發現陸方相關台辦、統戰官員申請來台從事交流，刻意安排前往台灣各級學校從事招生、宣傳陸方創業平台、對台31項措施，刻意借用校園教學場域進行統戰作為。

邱垂正指出，政府也注意到陸方積極推動中小學交流，背後也有強烈政治意圖，目的在提升台灣師生對陸方的好感與認同，甚至邀請校長去參觀殲10戰機與導彈，「這些很明顯與教育交流目的不符，非常不妥」。

邱垂正表示，陸委會將陸續提醒各校，邀請陸方教育人員來台交流時，應該要符合相關規定。對於相關核定行程，也會做必要追蹤，不得從事與許可目的不符的活動。不過，政府支持並鼓勵兩岸學術交流立場沒有改變，但兩岸交流仍應秉持公平、對等、尊嚴原則相互尊重。

邱垂正也說，教育部去年已發函相關學校，加強宣導所轄中小學，對於締結聯盟書面必須依規定申報，赴陸交流的縣市所屬相關人員，也要依相關規定撰寫赴陸報告備查。