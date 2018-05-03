勞軍捐資料有電子檔！婦聯會若拒交 黨產會將告發

黨產會強調，婦聯會是曾受國民黨實質控制的附隨組織，開庭也自承有在電腦中找到勞軍捐相關電子檔，本會今日已發文要求婦聯會提供，若拒交將依促轉條例告發，圖為婦聯會總部。（記者陳鈺馥攝）

2018-05-03 18:17

〔記者陳鈺馥／台北報導〕行政院黨產會今年2月祭出行政處分，認定婦聯會為國民黨的附隨組織，婦聯會不服提行政訴訟，全案今日下午正式開庭。針對婦聯會主委雷倩聲稱，婦聯會非附隨組織，人事也不受國民黨的控制；黨產會強調，婦聯會是曾受國民黨實質控制的附隨組織，開庭也自承有在電腦中找到勞軍捐相關電子檔，本會今日已發文要求婦聯會提供，若拒交將依促轉條例告發。

黨產會重申，本會依職權調查，認定婦聯會曾由國民黨實質控制其人事、財務或業務經營，且非以相當對價轉讓，而脫離國民黨實質控制。

黨產會表示，已依黨產條例認定婦聯會為國民黨的附隨組織外，也提出自民國50年起至78年間，至少計有74次的進出口業外匯附勸勞軍捐歷次會議紀錄，供法院審酌。

黨產會指出，上開74次會議紀錄，均為中國國民黨的黨內文書，發文者皆為國民黨中央委員會，文件不僅以「密」文處理，更蓋有「決議案與貴單位有關者 即請查照辦理不另行文」的印戳。

黨產會說明，該批紀錄的歷次會議主席皆為國民黨社工會主管，開會地點均在國民黨黨內會議室，「可以明確看出國民黨對於上述的勞軍捐協調小組會議，具有高度的主導能力，並居一關鍵影響地位」。

黨產會強調，此資料更進一步證明，國民黨長期利用其優勢的政治地位，主導協助婦聯會取得勞軍捐的事實。

黨產會提及，婦聯會在本會先前調查過程中，屢次稱查無勞軍捐相關資料，惟於本案訴訟補充理由二狀中，自承在清查電磁紀錄後，覓得勞軍捐款數額統計明細一份。

黨產會表示，在婦聯會大量資料及檔案經辜家銷毀後，本會樂見勞軍捐相關資料得以重現，為釐清婦聯會目前所有380多億存款及不動產是否為不當取得財產的真相，今日已再次發函要求婦聯會，應儘速依法將相關資料提供予本會，否則將依促轉條例第19條規定，予以移送告發。