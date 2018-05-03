法參議院友台小組主席：台灣是法國不可或缺的經濟夥伴

2018-05-03 20:02

〔記者蘇芳禾／台北報導〕立法院長蘇嘉全今（3）日接見法國參議院友台小組主席李察（Alain Richard）。蘇嘉全說，台灣非常樂於為國際社會貢獻一己之力，卻礙於政治因素無法如願。對此，李察回應，台灣是法國不可或缺的經濟夥伴，法國政府在世界衛生大會聲援台灣，即表示支持台灣的立場，他認為台法兩國存在許多的共同點，相信訪團的議員及他本人，都將持續支持台灣。

蘇嘉全在「台灣與法國國會議員友好聯誼會」會長立委吳焜裕、秘書長林志嘉、法國在台協會紀博偉（Benoît Guidée）主任、外交部歐洲司副司長陳欣新等人陪同下與法國訪團會面。

蘇嘉全表示，法國不只是民主的發源地，更是時尚及引領年輕潮流的國家，其中法國紅酒在台灣更是廣受歡迎，法國有許多地方值得台灣學習效法，像是綠色能源開發，法國有著非常重要的成果，而台灣目標在2025年進入非核家園，希望未來能繼續向法國學習，讓台灣早日利用綠色能源取代核能發電。

蘇嘉全也指出，除了非核家園政策外，政府現階段也著手推動許多革新工作。例如為使財政健全所進行的年金改革，以及「5＋2」產業創新，希望全面促進綠能、農業、生物、科技的發展，也期待未來有機會與法國一起合作推動，另外像「前瞻基礎建設計畫」中，也規劃了軌道相關的系統建置，這方面也期待可以與法國展開相關技術合作。

蘇嘉全強調，台灣是一個崇尚自由、人權與民主的國家，這些都是跟隨著法國的腳步前進。美國自由之家雜誌調查，去年台灣是亞太地區自由民主度第二名，顯示台灣正在蛻變成為更加成熟的民主國家，現在台灣非常希望加入國際組織如世界衛生組織（WHO）、聯合國氣候變遷綱要公約（UNFCCC）及國際民航組織（ICAO）等，台灣非常樂於為國際社會貢獻一己之力，卻礙於政治因素無法如願。

蘇嘉全表示，期盼法國政府甚至是歐盟能協助聲援台灣，為台灣發聲。也希望透過在座友人在歐洲的影響力，推動台灣與歐盟洽簽「台歐雙邊投資協定」（BIA）及「台歐盟經濟合作協定」（ECA），讓雙邊經貿能有更進一步交往。

李察指出，台灣在世界的地位即是代表民主的根基與自由人權的價值，這也在立法院完全的體現。台灣是非常有民主活力的國家，對人權也非常重視，這對法國而言非常重要。

李察說，台法兩國根基在共同價值及相互尊重，在法國國會內有許多議員都認為要協助台灣捍衛其國際地位，也因法國國會的努力，法國行政部門也非常關注台灣，法國政府在世界衛生大會聲援台灣，即表示支持台灣的立場。

李察也指出，在經貿方面台灣重視法治、商業信用及尊重智慧財產權等精神，都顯示台灣是法國不可或缺的經濟夥伴。他認為，台法兩國存在許多的共同點，相信訪團的議員及他本人，都將持續支持台灣。