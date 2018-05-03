前地政官員涉貪遭搜索跳樓 監院糾正新北市府

2018-05-03 17:28

〔記者鍾麗華／台北報導〕新北市地政局前副局長王聖文，在檢廉去年間偵辦晶鑽建設行賄案、搜索其桃園住處後隨即跳樓自殺，引發外界震撼。監察院今天通過監委高鳳仙、章仁香提案糾正新北市政府，監委認為，政風機構錯失適時端正其行為的機會，而新北市政府監督不周，均核有違失。

根據調查報告指出，王聖文民國100年間任職新北市板橋地政事務所主任時，曾受新北市地政士公會請託向地政局區段徵收科索取「台北港特定區區段徵收開發案」土地清冊，但未簽報機關首長知悉，王聖文考績還是甲等，且獲調升為地政局專門委員、主任秘書。

監委表示，王聖文任職地政局副局長督辦相關業務，被列為106年度貪瀆不法目標案源，直至當年2月21日因涉犯貪瀆罪被搜索而墜樓死亡止，新北市政府政風機構未曾將相關案情簽報機關首長知悉。

監委說，王聖文因涉嫌違反「貪污治罪條例」，經法務部廉政署取得法院核發搜索票後，到王聖文的住處進行搜索並扣押物件，執行過程查無違失。王聖文當日先書寫遺書表明沒有拿錢，但造成親友、同事蒙羞及麻煩，為了不想讓家人被異樣眼光看待及忍受司法程序折磨，故選擇自我了斷。

監委說，王聖文長期處於工作壓力之下，且自認於本案中並無受賄情事，卻於案情尚未釐清前，即選擇以自殺方式自我了斷，不僅無濟於事，更徒留親友悲傷與同事遺憾。為預防類案發生，新北市政府允宜協助員工紓解壓力，遇有問題能勇於面對，並學習冷靜思考、理性處理。

自由電子報關心您︰自殺不能解決問題，勇敢求救並非弱者，社會處處有溫暖，一定能度過難關。

自殺防治諮詢安心專線：0800-788995

生命線協談專線：1995。

張老師專線：1980