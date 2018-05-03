破萬人了！ 新埤鄉守住人口數 鄉政危機暫解

2018-05-03 17:22

〔記者邱芷柔／屏東報導〕屏東新埤鄉人口數今年1月底時僅有9931人，選委會依據選前6個月的人口數計算應選席次，如果5月底未達1萬人，新埤鄉鄉民代表席次就可能從11席減至最多7席，並會直接影響公所編制與預算，為了這場「人口保衛戰」新埤鄉公所多管齊下，4月份最新人口統計出爐，新埤鄉人口數來到10115人，暫時守住萬人大關。

根據潮州戶政事務所人口數統計，新埤鄉人口數從原本1月統計為9931人，4月底回升到1萬115人，3個月來共增加了184人。

新埤鄉鄉長林志成指出，萬人門檻除了影響鄉代席次，更會讓公所課室縮編，統籌分配款也會跟著減少，對新埤鄉未來的鄉政、建設推動將會是很大的打擊。

林志成表示，如果這次沒有保住萬人大關，依現行法規，未來要如爭回現在的編制、經費，門檻將提高至3萬人，因此這幾個月不斷透過宣導廣播，讓各村村長、社區理事長們讓鄉親充分了解保住新埤人口數的重要，鼓勵為了求學、就業將戶籍遷出的鄉親把戶籍遷回新埤。

新埤鄉公所秘書賴勇煌表示，公所還有不限胎數、每胎6千元的生育補助，由於選前6個月為人口數認定日，因此必須以5月24日統計數字為主，每個月的人口數都會有所變動，公所將持續努力保住萬人關卡。