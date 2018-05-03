推空污公投遇阻 高思博質疑兩點不合理

2018-05-03 16:59

〔記者蔡文居／台南報導〕爭取國民黨台南市長提名的前政務委員高思博，目前正在推動空污公投，發現地方公投法令未同步跟進中央法令修改，包括公投門檻過高，且提案人及連署人均得附上身分證影本，他今天質疑這規定明顯不合理，也阻礙地方公投提案，要求修法。

高思博今天下午與南市國民黨團書記長盧崑福、市議員王家貞、林美燕、林燕祝、許至椿等人召開記者會，質疑身為民主聖地的台南，豈能讓人民的權益受到不合理的限制。

高思博表示，他目前已獲得逾2000人參與連署提案，但根據台南市公投自治條例的規定，提案及連署成案門檻均沿用先前未修法之前的全國性公投規定，造成地方公投門檻與中央不一致的情形，不僅門檻高，而且還得附身分證影本，因不少民眾怕遇到詐欺，不願洩露個資，造成發起地方性公投的障礙，非常不合理。

他說，目前地方公投人數門檻高得不合理，提案的門檻，如依全國性公投規定，南市只約需1700人，而現在卻是得7000多人，立法院去年已對公投法修法，南市卻未跟進修法，呼籲市議會及民進黨一起支持提案，修改降低門檻。

國民黨團書記長盧崑福則表示，該黨團將提案修改地方公投自治條例，降低門檻，還權於民。

根據台南市公民投票自治條例的規定，公投提案人數，應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數千分之五以上；而公民投票案連署人數，應達提案時最近一次市長選舉選舉人總數百分之五以上。全國性的公民投票案提案人人數則是應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數萬分之一以上；連署人數應達提案時最近一次總統、副總統選舉選舉人總數百分之一點五以上。