反諷清大校方高談大學自治 學生社團發起「五四感動宣示」

清華大學學生團體「基進筆記」選在明天5月4日發起「五四感動宣示」行動，諷刺清大高層對大學自治的精神根本是兩套標準，包括過去對學生行動的打壓等行為。（資料照，記者洪美秀攝）

2018-05-03 17:20

〔記者洪美秀／新竹報導〕清大教師會4月29日的「守護大學基本價值聲明」行動，表達對大學自治的追求，清華大學學生團體「基進筆記」明天（4日）發起清大「五四感動宣示」，呼籲校方重視「真正的大學自治」！他們認為，過去清大校方多次干預學生自治，甚至代位道歉，對學生在校園內的反核黃絲帶及學校合併事宜，都迴避不尊重學生，認為校方對大學自治的說法是雙重標準。

對此，清大主任秘書呂平江說，學校向來對學生參與對公共事務都不會阻止，也鼓勵學生對公共事務所有表達，只要不要損害公眾利益，校方都尊重也支持，對學生團體要辦宣示行動，也會給予尊重。

基進筆記社團說，過去清大校方高層多次干預學生自治、限制學生言論自由，包括擅自拆學生張貼在校園內的反核黃絲帶、為學生代位道歉、稱學校合併非重大事項以此迴避3分之2的投票門檻、施壓學生撤下「撿到同意票」海報等行為，根本就是違反大學自治精神，如今教授們大言不慚暢談「大學自治」，實在荒謬！

對於清大教師會發表聲明以「守護大學基本價值」為表彰，基進筆記團體相信校方高層是真心改過向善，也欽佩清大教師會願意為大學「守護大學基本價值」站出來。

基進筆記明天上午9點40分在清大台積館大草坪「葉子」藝術裝置前發表「五四感動宣言」，將繼續支持清大校方悔改的心，期待、鼓勵清大校方高層未來對大學自治精神的實踐與積極推動。

基記筆記社團認為，清大校長、前校長及院長等人，在校園內針對教育部不聘任管中閔為台大校長一事發表聲明，還在校內懸掛黃絲帶，但清大師長這幾年對學生施壓的舉措，卻高喊大學自治，令人啼笑皆非。因此將發起「五四感動宣示」，提醒清大校方認清大學自治精神。