已被預告沒有禮讓空間？ 柯P：最差就是回去當醫生

2018-05-03 15:31

〔記者沈佩瑤／台北報導〕民進黨昨召開會議討論台北市長選戰，但卻傳出前一晚選對會核心成員洪耀福、林錫耀、陳明文、黃承國等「四巨頭」，和現任台北市長柯文哲相約木柵農會「闢室密談」。柯文哲今天被問及會中是否已被告知沒有禮讓空間，柯表示，對方說壓力很大，但會回去再討論，自己最差就是回去當醫生，對於自己過去批評民進黨言行，他認為沒有什麼好後悔的，就是看到什麼講什麼。

柯文哲下午出席台北市立聯合醫院護理師節活動後受訪，前晚與民進黨選對會四巨頭密會成焦點。現場媒體問柯密會內容，柯文哲說沒有什麼，就是交換意見，沒有結論。

媒體追問，對方是否在會中下通牒，若禮讓，就要設法彌平基層反彈？柯搖頭表示，談話是雙方的，人家沒有出來講，就不應該單方面出來講談了什麼，但是否已事先預告沒有禮讓空間？柯說，「他們是說他們壓力很大。」

媒體又問，柯文哲會否後悔自己過去批評民進黨言行？柯認為有什麼好後悔的，自己就是看到什麼講什麼，「還好啦！」至於柯在會中表達了什麼意見？柯指自己沒有預設立場，就是尊重對方。

由於民進黨立院黨團總召柯建銘昨接受廣播專訪時表示，一旦市長落敗，柯文哲時代就宣告結束。柯對此不以為意說，沒有那麼嚴重，最差就是回去當醫生；他也說，從來沒有入黨接受徵召這個選項，從頭到尾都沒有人提過。

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