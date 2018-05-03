與大學生談中國軍機繞台 馬英九：動武機會不大

女學生問中國軍機繞台，馬英九答問。（記者黃旭磊攝）

2018-05-03 15:37

［記者黃旭磊／高雄報導］前總統馬英九昨天（2日）應邀向高雄科技大學準畢業生演講，女學生問對中國軍機、軍艦繞台看法，馬英九答問，「使用武力機會應該不大。」

馬英九於高科大建工校區中正堂，對在場近800名準畢業生主講「你有國際觀嗎？」批評蔡總統上任半年內就斷了巴拿馬，後續還斷了聖多美、多明尼加，蔡總統要大家「自立自強」，我們也只能這樣。並提到要好好跟中國談、解決92共識問題，也請最高行政首長（賴清德）不要一天到晚講台獨，「只出一張嘴，一點用都沒有」，好好節能減碳比較重要。

演講結束現場開放提問，女學生問中國軍機、軍艦常繞台，請教看法。

馬英九對著提問女生說，有點恫嚇味道，使用武力機會（我覺得）應該不大，他（中國）只是覺得怎麼搞得，（行政院）院長在立法院講台獨，造成兩岸關係緊張，我做了8年總統，從來不會在這種地方去刺激他（中國），但是透過談判可以爭取到對我們比較有利條件。

馬英九說，我們對大陸（中國）這樣的態度（談判）會比較健康，我相信用和平方式解決爭端是最好方式，如果用戰爭解決後遺症無窮，所以戰爭沒有贏家，和平呢，沒有輸家，用和平方式解決問題是最好的。

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