羅東鎮長選舉傳異聲 邱嘉進力促民進黨自推參選人

雙「陳」會今日登場，但民進黨宜蘭縣議員邱嘉進，卻在會前緊急召開記者會，呼籲宜蘭縣長參選人，盡速力促縣黨部，推出羅東鎮長的參選人。（記者林敬倫攝）

2018-05-03 14:36

［記者林敬倫／宜蘭報導］雙「陳」會今日登場，但民進黨宜蘭縣議員邱嘉進，卻在會前緊急召開記者會，呼籲宜蘭縣長參選人，盡速力促縣黨部，推出羅東鎮長的參選人，以符合民進黨員的期待，排出黃金選戰陣容；已宣布參選羅東鎮長的無黨籍議員薛呈懿表示，不擔心這會影響她的選情，將堅持做好對的事，爭取選民認同。

宜蘭縣羅東鎮長選情，國民黨由縣議員吳秋齡出戰，民進黨的部分，羅東被縣黨部列為特殊選區，卻遲遲推不出人選，外傳將禮讓已宣布參選的薛呈懿，身為全台最年輕議員的薛呈懿，質詢表現亮眼，除獲得大多數年輕人的支持，在網路上也頗具名氣，在民進黨推不出人的狀況下，是現階段最有機會與吳秋齡一搏的參選人。

不過，邱嘉進今天在 雙「陳」會開始前，召開記者會，他建議，羅東鎮是宜蘭縣的心臟，選情好壞會影響到縣長選舉，要型塑團結的民進黨，尋求選民支持，贏得選戰，很多黨的幹部都一直主張，羅東鎮民進黨要推出參選人，這樣才能排出最好的競選陣容，打贏年底選戰。

「民主政治就是政黨政治！」邱嘉進指出，薛呈懿是年輕人從政的典範，他也很肯定需的努力，但如果要選羅東，就應該加入民進黨，如果薛加入民進黨，他會支持，否則他還是主張，民進黨應該在羅東推出參選人。

薛呈懿說，政黨政治固然是選舉當中很重要的一環，但是在地方基層聽到的聲音，大多數都是希望所有的參選人，以人民的需要為優先，其次才是政治上跟選舉上努力。強調，不擔心民進黨推出人選影響選情，對她而言，不論有多少人參選，最大的對手更要超越的都是自己，所以希望能依鎮民的需要繼續努力，爭取選民的認同。