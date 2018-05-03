中共砸30億美元挖邦交 學者：新聞僅1天效果

2018-05-03 13:31

〔記者蘇芳禾／台北報導〕兩岸政策協會今天召開「從兩韓互動看兩岸關係」座談會，台灣師範大學政治學系教授范世平表示，對台灣民眾來說，跟多明尼加斷交當然很遺憾，但是這個新聞只有一天效果，因為雙方經貿往來有限，只會增加台灣民眾對中共不滿。中共若想要逼蔡英文承認九二共識，蔡只會更強硬，而國民黨面對中共外交打壓也很尷尬。

兩韓領袖日前宣告朝鮮半島終止自1950年起的一切敵對行為，而兩岸則是發生外交戰，中南美洲友邦多明尼加與我國斷交轉投中共，兩岸政策協會舉行「從兩韓互動看兩岸關係」座談會，多名學者表達看法。

范世平說，這次中共與多明尼建交，就是要彰顯一中原則，而九二共識只有一中沒有各表，也是一中原則，這也是台灣民眾對九二共識比較有疑慮的地方，「因為根本沒有各表空間」。對台灣民眾來說，跟多明尼加斷交當然很遺憾，但是這個新聞只有一天效果，台灣民眾已經麻木了不太在乎，因為這些邦交國有形式意義，沒有實質意義，兩邊經貿往來也有限。

「我如果是中國納稅人心會很痛，用三十億美元買一個邦交國，台灣人不高興只有一天，投資報酬率有點低。」范世萍也表示，用這個方式逼蔡英文承認九二共識，只會讓蔡英文更強硬，「這兩天蔡英文已經不談『中國大陸』，蔡英文用的字是『中國』。」

韓國專家、真理大學台韓交流研究中心助理教授董思齊指出，雖然這次板門店宣言讓兩韓和解看到契機，但也不應忘記，過去兩韓兩次會談結果，都是無疾而終，甚至帶來更緊張狀況。因此，他認為，和平協定的簽訂必須要有外在環境的支持。

民主基金會副執行長顏建發認為，多明尼加挖走，反而是好事，反而加強了台灣人內部的認同，對中國也不會有不切實際的幻想，台灣社會對於多明尼加斷交，也沒有給予政府譴責，這是一個跡象。他認為，把兩岸跟兩韓放在一起看，會誤導議題，因為台灣自被割讓日本後，就沒有回到中國手裡。

顏建發認為，從美國角度來看，兩韓統一不見得是壞事；但兩岸如果統一，在第一島鏈就會出現空隙，美國反而被迫要退出亞太，這是美國所不願樂見的。

台灣世代智庫執行長洪耀南說，中國貫徹硬的更硬、軟得更軟，一下子要打壓、一下子要拉攏，搞的台灣很錯亂，最後會變成硬的痲痹，軟的無效，中國對台讓利，卻會因為挖邦交國，把台灣人推得更遠，中國應該好好思考、協商，不是一味打壓，「誰在作兩岸和平破壞者，大家都看得出來。」