交大校長張懋中發聲挺管 反遭網友挖出10項爭議...

2018-05-03 14:04

〔即時新聞／綜合報導〕管中閔案引起社會熱烈討論，也讓校園自治的問題重新浮上檯面。交通大學校長張懋中也發表聲明反拔管，但有網友整理出張懋中擔任校長以來的種種爭議，認為反對拔管的校長目的在「關起門當土皇帝這件事情不要暴光罷了」。

有網友在PTT八卦板上發文詳列張懋中的爭議事件，像是「在校園主管遴選上反校園民主，一律不選最高票」，指交大在2016年工管系主任、17年資訊學院院長遴選，都拒絕圈選得票數第一的人選，甚至在18年科法學院院長遴選時，因當選人非屬意人選，拒絕任命，另派人擔任代理院長並重新調整遴選辦法。

另外還有「大權總攬、不尊重專業、強推系所合併，有違校園民主」，無論是任何教師新進、研退，或各學院的研究中心、計畫或講座，都改為需要校長同意才能聘任，認為此舉忽視各院所專業，且強推招生無虞的電機、電子系合併，引發反彈。

其它還包括「史上聘任校級講座教授最多之校長」、「智慧醫院環境與逃稅爭議」、「2017 資訊通訊研究案─搶工研院的補助、在國外開設公司」等，洋洋灑灑一共十項。

網友留言表示，「本來就該管」、「這校長如果真這樣亂搞，真想給他X」，也有人說，「這些都是交大校內的問題」、「所以新風向是要推翻大學自治黨派校長對吧」、「所以實質跟管的關係呢？？」