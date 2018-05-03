再批管中閔違法兼獨董 徐國勇：人性不能違法

行政院發言人徐國勇談管中閔案，強調人性不能違法。（資料照）

2018-05-03 13:31

〔記者李欣芳／台北報導〕教育部4月27日駁回管中閔當選台大校長資格，引發爭論，對於有律師認為，台大校務基金持有台哥大1700多張股票，符合教育部所發佈的公立各級學校專任教師兼職處理原則，因此管中閔並無違法。行政院發言人徐國勇今天則表示，台大的確有台哥大股票，但管中閔並不是由台大派去擔任獨董，是台哥大找管中閔去的，而且管中閔向台大申請擔任台哥大獨董時，申請書寫明是要簽產學合作契約才就任，管中閔明顯不符規定，「請台大出來講清楚」。

對於管中閔兼任台灣大哥大的獨董爭議，徐國勇上午在院會後記者會時表示，教授要兼任企業獨董有兩個方式，一是學校跟企業要簽訂產學合作契約，二是學校或政府持有企業股份，可直接派任教授當獨董，就不用簽產學合作契約。

徐國勇表示，台大的確有台哥大股票，但管中閔並不是由台大派去擔任獨董，是台哥大找管中閔去的。而且管中閔向台大申請擔任台哥大獨董時，申請書寫明是要簽產學合作契約才就任，管中閔明顯不符規定。申請書上也有註明，需台大書面同意後才可以校外兼職。

徐國勇說，台大去年9月26日同意管中閔兼職、9月29日簽產學合作契約、10月2日發公文給台哥大，但是管中閔6月就去當獨董，「為什麼急著去，這人性嘛！獨董薪水很高！」，想多領幾個月薪水也沒錯，但「人性不能違法」，時間還沒到，就不要去領

。

對於有媒體報導，企業股東會確定獨董人選後，公司才能跟學校簽產學合作契約，若獨董須在契約簽訂後才能上任，董事會就可能有空窗期，影響教授出任獨董意願。例如台哥大是在去年6月通過管中閔獨董案，但9月才跟台大簽契約。對此徐國勇回應，企業可在獨董任期快到期前幾個月，就先準備召開股東會、通過董事人選，時間上綽綽有餘。