新竹縣長提名，國民黨中央二度協調沒結果。圖為國民黨主席吳敦義（左二）在新竹縣與有意角逐者副議長陳見賢（左一）、立委林為洲（右二）、副縣長楊文科（右一）熱絡跳舞暖身。（資料照）

2018-05-03 12:36

〔記者施曉光／台北報導〕在民進黨已通過徵召前新竹縣長鄭永金之子、客家部主任鄭朝方參選新竹縣長後，國民黨中央提名協調小組今天二度邀請黨內人選協調，包括立委林為洲、新竹縣副縣長楊文科、新竹縣議會副議長陳見賢以及竹東鎮長徐兆璋、湖口鄉長林志華等五人，唯一共識就是希望黨中央儘快決定提名一位「最大公約數」的人選，但五人也都堅持「捨我其誰」。

黨內人士指出，將進一步蒐集資料，聽取地方意見，由於對手鄭朝方及民國黨主席徐欣瑩都是從藍營出走，基於新竹縣情況特殊，黨中央的提名考量將以擴張原有藍營盤勢到最大為考量，提名因為提名不當，導致原本支持者回流宗親區塊，造成整體盤勢位移。

據了解，由於情況較為特殊，國民黨中央仍未確定新竹縣是否比照其他縣市，以全民調方式決定提名，黨內人士並透露，今日協調過程中，多數參選人希望由黨中央在五人中直接決定一位符合「最大公約數」條件的人選。

雖然新竹縣的客籍比例高達六成，但黨內人士說，黨中央考量不會只有省籍的單一因素，一定要能讓整體盤勢擴張到最大，才能在當地發揮母雞帶小雞的作用。