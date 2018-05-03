反年改聲請釋憲 李來希南下高雄展開連署

李來希與國民黨高雄市黨部及議會黨團，發起連署向司法院請求「憲法訴願解釋聲請」。（記者葛祐豪攝）

2018-05-03 12:11

〔記者葛祐豪／高雄報導〕公教人員年金改革辦法即將在7月1日上路，中華民國全國公務人員協會理事長李來希今天來到高雄，與國民黨高雄市黨部及議會黨團，發起連署向司法院請求「憲法訴願解釋聲請」，下週起展開退休公教人員連署活動。

這場「聲請釋憲連署簽名活動」今天上午在高雄市議會簡報室舉行，湧入爆滿的退休軍公教人士，有人高呼「打倒民進黨」、「民進黨不好、台灣不會好」。

國民黨高雄市黨部主委韓國瑜說，民進黨政府公然違憲，違反信賴保護原則及法律不溯及既往原則，高雄市黨部是第一個為爭取退休公教警消人員權益成立後援會的地方黨部，將為退休公教警消人員發聲及提供法律服務。

李來希指出，看到現場群情激憤，「這是翻盤的開始」，他發起連署向司法院請求「憲法訴願解釋聲請」，已獲得國民黨主席吳敦義承諾，立院34席立委都會支持。

李來希強調，為聲援過去這群為國家付出心力，卻被民進黨政府視為鬥爭對象的退休公教警消人員，連署活動將從南部、花蓮展開，擴散到中北部。

國民黨高雄市黨部將成立「法律扶助後援會」，並和國民黨籍高市議員合作，5月7日起在市黨部及議員服務處，進行「聲請釋憲連署簽名活動」。