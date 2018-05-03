吉里巴斯已告知新使人選 外交部：雙方溝通管道暢通

2018-05-03 11:40

〔記者呂伊萱／台北報導〕吉里巴斯駐台大使游黛姤（Teekoa Iuta）近日離任，外交部亞太司副司長藍夏禮今天表示，吉里巴斯透過正式管道告知新任大使人選，雙方溝通管道「非常暢通」。藍夏禮也說，我南太地區六友邦邦交「目前都算穩定」，將在現有基礎上，持續強化雙邊合作。

游黛姤近日離任，總統蔡英文於其離任前接見，感謝游黛姤自2013年到任以來，對鞏固台吉邦誼所作的貢獻；外交部長吳釗燮4月下旬並已代表政府頒贈「大綬景星勳章」（Order of Brilliant Star with Grand Cordon）；游黛姤昨已返國。

蔡總統於典禮上致詞表示，游大使任內，積極推動台吉雙邊政府與民間互訪，讓兩國交流更為頻繁，合作也更為深入。由於當日正是多明尼加與我國斷交，蔡總統也說，對照我們為了維護國家主權與尊嚴，終止與多明尼加的外交關係，游大使為兩國邦誼的努力，更讓我們真切感受到友邦支持力量。

外交部表示，游黛姤為我太平洋六友邦駐台大使中最資深者，在台北外交界備受敬重。吉里巴斯則為我國在太平洋地區重要友邦，兩國在農業、漁業、公衛醫療及潔淨能源等領域的合作上成效卓著，為邦誼奠定堅實基礎，未來將在既有的合作關係上持續深化夥伴情誼。

藍夏禮今天出席外交部例會時則說，關於離任一事與新任大使人選，吉里巴斯皆透過正式管道告知我方，雙方溝通管道「非常暢通」。藍夏禮也說，我南太地區六友邦邦交「目前都算穩定」，將在現有基礎上，持續強化雙邊合作。