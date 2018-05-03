溪北沒建設？ 南市議員要推「獨立」公投或併嘉義

2018-05-03 10:29

〔記者蔡文居／台南報導〕台南市無黨籍市議員趙昆原今天進行市政總質詢，質疑溪北沒有建設，認為乾脆讓溪北獨立，恢復原台南縣，他也計畫來推動公投，讓溪北恢復原台南縣，或急水溪以北的新營等5區併入嘉義。

趙昆原表示，六福皇宮決定不在小北原東帝士百貨大樓興建飯店，市長李孟諺曾北上招商，爭取南山人壽來台南投資，他給予肯定，但市長所提出的安南區、中西區、仁德區等8個投資地點，竟沒有任何一個在溪北，溪北在縣市合併後，並沒有什麼重大建設，乾脆讓溪北獨立，恢復原台南縣，讓我們自己來管理。

他說，他也計畫來推動公投，讓溪北恢復原台南縣，或急水溪以北的新營等5區併入嘉義。他嘲諷說，因嘉義和我們一樣窮，看溪北能否較受重視。

李孟諺表示，他北上爭取投資，除了上述8個地點外，也有向他們表達台南還有很多適合的地點，包括溪北，也都歡迎大家來投資。

而對於溪北沒建設部分，李孟諺說，縣市合併後這7年多來，溪北投入約700億經費，大新營也有也有很多建設，像新營客轉中心、長勝營區重劃、全國自來水訓練中心等等。

另外，除上述建設外，李孟諺先前也提起包括蘭花園區種苗中心、新營美術園區、新營柳營污水下水道工程及新營後站建設等，還有6月要啟用的新營親子館，以及已核定的國家圖書館南部分館計畫，總經費超過100億元以上。